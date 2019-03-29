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    Главная / Торги / Масло и технические жидкости

    Масло и технические жидкости

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 16:0029.03.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927174Дата и время окончания срока приема заявок Масло и технические жидкостиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927174

    Уникальный номер закупки

    1145/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Масло и технические жидкости

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 13:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Извещение

    Форма КП

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18 доб. 1824

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    n.serenok@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серенок Николай Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Масло и технические жидкости

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.04.201906.04.2019 12:0006.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927174Подведение итогов не позднее Масло и технические жидкостиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Масло и технические жидкости

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ленинградская область, Тихвинский район, Борское сельское поселение, деревня Бор.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.120

    Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смазка Gazpromneft Grease L EP 2 (400гр)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 2"

    "Смазка Gazpromneft Grease LХ EP 1 (18кг)"

    Кол-во: 396

    "Позиция 3"

    "Масло трансмиссионное Spirax S6 AXME 75W-90"

    Кол-во: 2090

    "Позиция 4"

    "Тосол Лукойл Супер А 65 Н (220 кг)(216,5л)"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 5"

    "Масло моторное Лукойл Люкс 5W40"

    Кол-во: 400

    "Позиция 6"

    "Масло моторное Total TP MAX 10W40 208л"

    Кол-во: 4160

    "Позиция 7"

    "Масло моторное Teboil Super XLD-3 10W-40"

    Кол-во: 1970

    "Позиция 8"

    "Масло гидравлическое Teboil Hydraulic Oil 32s (170кг/200л)"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 9"

    "Масло гидравлическое"

    Кол-во: 1025

    "Позиция 10"

    "Антифриз Лукойл HD G12 K (220кг/205л)"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 11"

    "Cмазка Gazpromneft Grease L EP 0 (18 кг)"

    Кол-во: 396

    "Позиция 12"

    "2156-004, IDEMITSU ZEPRO DIESEL DL-1 5W30/Масло моторное полусентетическое (4л)"

    Кол-во: 200

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