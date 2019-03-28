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    Главная / Торги / Легковой автомобиль УАЗ Патриот (Согласно ТЗ) или аналог

    Легковой автомобиль УАЗ Патриот (Согласно ТЗ) или аналог

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 23:0028.03.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927066Дата и время окончания срока приема заявок Легковой автомобиль УАЗ Патриот (Согласно ТЗ) или аналогМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927066

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Легковой автомобиль УАЗ Патриот (Согласно ТЗ) или аналог

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 16:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    dsuhinin@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухинин Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Легковой автомобиль УАЗ Патриот (Согласно ТЗ) или аналог

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.04.201914.04.2019 23:0014.04.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927066Подведение итогов не позднее Легковой автомобиль УАЗ Патриот (Согласно ТЗ) или аналогМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Легковой автомобиль УАЗ Патриот (Согласно ТЗ) или аналог

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО "Разрез Саяно-Партизанский" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: 663551, Красноярский край, Партизанский район, д. Ивановка, ул. Суворова, 21 Контейнерами: станция Базаиха, Красноярской ж.д. Код станции: 892103 Вагонами: Станция Саянская Абаканское отделение Красноярской ж.д. Код станции: 889100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 90 дней от даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Легковой автомобиль УАЗ Патриот (Согласно ТЗ) или аналог"

    Кол-во: 1

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