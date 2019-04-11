www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927114
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка масла для редукторов, экраны для отопительных приборов на «Базовая ЭСН при УКПГ-3»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 09:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4442
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
al.sergeev@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сергеев Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка масла для редукторов, экраны для отопительных приборов на «Базовая ЭСН при УКПГ-3»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масла для редукторов, экраны для отопительных приборов на «Базовая ЭСН при УКПГ-3»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
18– метров, 34,8 – м3, 32- шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу: 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
Все закупки и тендеры ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
Адрес местонахождения
634537, Российская Федерация, Томская область, Томский район, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, дом 381/1, строение 22
634034, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 8
19.20.29.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 25.8
Кол-во: 9
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.