Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий котельных: м-на Птицефабрика, м-на Сайнаволок, п.Мелиоративный (газовая), п.Шуя (газовая) (4 шт.) и зданий ЦТП: ул.Ватутина, ул.Древлянка, 14, корп.1 ул.Питкярантская, 10А, ул.Торнева, 7А, ул.Сегежская, 9в (5 шт.), с выдачей Заключений, регистрируемых в Ростехнадзоре (всего 9шт.) и технического освидетельствования зданий котельных: м-на Соломенное, м-на СКЗ (газовая), ул. Красная. 4а для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2022 году (№ ВК-ТС-010-22).