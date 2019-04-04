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Номер извещения
ГП927059
Уникальный номер закупки
19-30112/326
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения договора оказания экспертно-консультационных услуг и выполнения технологических работ в рамках реализации технологического конкурса НТИ «Первый элемент. Воздух» для нужд Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 16:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
Почтовый адрес
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
Контактный телефон
+7 495 956-00-33 доб. 2398
Факс
+7 495 739-53-06
Адрес электронной почты
OKornilieva@sk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корнильева Ольга Исааковна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание экспертно-консультационных услуг и выполнения технологических работ в рамках реализации технологического конкурса НТИ «Первый элемент. Воздух» для нужд Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 10:00 GMT +304.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927059Дата и время окончания срока приема заявок Оказание экспертно-консультационных услуг и выполнения технологических работ в рамках реализации технологического конкурса НТИ «Первый элемент. Воздух» для нужд Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологийМосква
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 10:0004.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927059Дата и время вскрытия заявок Оказание экспертно-консультационных услуг и выполнения технологических работ в рамках реализации технологического конкурса НТИ «Первый элемент. Воздух» для нужд Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологийМосква
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 18:0015.04.2019 18:0015.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927059Подведение итогов не позднее Оказание экспертно-консультационных услуг и выполнения технологических работ в рамках реализации технологического конкурса НТИ «Первый элемент. Воздух» для нужд Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологийМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.04.201915.04.2019 18:0015.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927059Подведение итогов не позднее Оказание экспертно-консультационных услуг и выполнения технологических работ в рамках реализации технологического конкурса НТИ «Первый элемент. Воздух» для нужд Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологийМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание экспертно-консультационных услуг и выполнения технологических работ в рамках реализации технологического конкурса НТИ «Первый элемент. Воздух» для нужд Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
Начальная цена
1 155 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями Договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями ДоговораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФОНД "СКОЛКОВО"
Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"
Адрес местонахождения
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
71.20.19.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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