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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку лицензионного ПО «1С»

    Запрос предложений на поставку лицензионного ПО «1С»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927055Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку лицензионного ПО «1С» КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927055

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку лицензионного ПО «1С»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 16:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 1.1 табличная часть заявки

    Анкета

    Приложение 1 - заявка на участие

    Извещение

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anton.Shilov1@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шилов Антон Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку лицензионного ПО «1С»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.03.2019 10:00 GMT +329.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927055Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку лицензионного ПО «1С» Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    29.03.2019 10:0029.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927055Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку лицензионного ПО «1С» Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 14:0030.04.2019 14:0030.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927055Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку лицензионного ПО «1С» Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 14:0030.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927055Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку лицензионного ПО «1С» Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку лицензионного ПО «1С»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50.000

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно извещения"

    Кол-во: 0

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