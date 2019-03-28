Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка задвижек и фланцев

    Поставка задвижек и фланцев

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 09:0028.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907663083Дата и время окончания срока приема заявок Поставка задвижек и фланцев184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Гаджиева д.1АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907663083

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка задвижек и фланцев

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 16:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    НМЦД

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Муниципальное унитарное предприятие Североморскводоканал ЗАТО г.Североморск
    Все закупки и тендеры МУП Североморскводоканал

    Юридический адрес

    184606, Российская Федерация, Мурманская область, Североморск, Гаджиева, 1А

    Почтовый адрес

    184606, Российская Федерация, Мурманская область, Североморск, Гаджиева, 1А

    Контактный телефон

    +7 81537 4-48-33

    Факс

    +7 81537 5-17-30

    Адрес электронной почты

    5110120910@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каменев Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Гаджиева д.1А

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка задвижек и фланцев

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 09:00 GMT +328.03.2019 09:0028.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907663083Дата и время окончания срока приема заявок Поставка задвижек и фланцев184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Гаджиева д.1А

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 09:0028.03.2019 09:0028.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907663083Дата и время вскрытия заявок Поставка задвижек и фланцев184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Гаджиева д.1А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.03.201928.03.2019 23:5928.03.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663083Подведение итогов не позднее Поставка задвижек и фланцев184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Гаджиева д.1А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка задвижек и фланцев

    Начальная цена

    1 241 469,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    12 штук в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Мурманская область, г. Североморск, ул. Восточная, д.4б (Склад Заказчика).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП Североморскводоканал
    Все закупки и тендеры МУП Североморскводоканал

    Адрес местонахождения

    184606, Российская Федерация, Мурманская область, Североморск, Гаджиева, 1А

    Классификатор ОКПД2

    28.14.20.220

    Фланцы

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка клиновая чугунная с гладким патрубком с обрезиненным клином и невыдвижным шпинделем DN 300 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Задвижка клиновая чугунная фланцевая с обрезиненным клином и невыдвижным шпинделем DN 250 мм с L патрубка 810мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Задвижка клиновая чугунная с гладким патрубком с обрезиненным клином и невыдвижным шпинделем DN 250 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Задвижка клиновая чугунная фланцевая с обрезиненным клином и невыдвижным шпинделем DN 300 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Задвижка клиновая чугунная фланцевая с обрезиненным клином и невыдвижным шпинделем: DN 250 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Фланец обжимной для чугунных труб DN300/326 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Задвижка клиновая чугунная фланцевая в неразборном корпусе с невыдвижным шпинделем: DN 250 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Фланец обжимной для чугунных труб DN250/273-274"

    Кол-во: 4

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить