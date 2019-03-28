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Номер извещения
31907663083
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка задвижек и фланцев
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 16:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
184606, Российская Федерация, Мурманская область, Североморск, Гаджиева, 1А
Почтовый адрес
184606, Российская Федерация, Мурманская область, Североморск, Гаджиева, 1А
Контактный телефон
+7 81537 4-48-33
Факс
+7 81537 5-17-30
Адрес электронной почты
5110120910@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каменев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Гаджиева д.1А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка задвижек и фланцев
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 09:00 GMT +328.03.2019 09:0028.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907663083Дата и время окончания срока приема заявок Поставка задвижек и фланцев184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Гаджиева д.1А
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 09:0028.03.2019 09:0028.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907663083Дата и время вскрытия заявок Поставка задвижек и фланцев184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Гаджиева д.1А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка задвижек и фланцев
Начальная цена
1 241 469,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
12 штук в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Мурманская область, г. Североморск, ул. Восточная, д.4б (Склад Заказчика).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП Североморскводоканал
Все закупки и тендеры МУП Североморскводоканал
Адрес местонахождения
184606, Российская Федерация, Мурманская область, Североморск, Гаджиева, 1А
28.14.20.220
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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Кол-во: 2
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