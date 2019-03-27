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Номер извещения
31907662851
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор организации для изготовления печатной продукции (листовки).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 16:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,
Почтовый адрес
432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30
Контактный телефон
+7 8422 39-92-40
Факс
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Адрес электронной почты
office@ulgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белянушкина Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина,30.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление печатной продукции (листовки).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление печатной продукции (листовки).
Начальная цена
108 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
Адрес местонахождения
432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,
432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30
17.23.13
17.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100000
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