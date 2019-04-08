Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка транспортной техники.

    Поставка транспортной техники.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 13:0008.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927105Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ2. «Поставка вахтового автобуса на 28 мест». Новый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927105

    Уникальный номер закупки

    059-ЗП/19-188

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка транспортной техники.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 07:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    ТЗ

    ТЗ манипулятор

    Ф.2. Коммерческое предложение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Юридический адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Контактный телефон

    +7 34949 3-21-00 доб. 1068

    Факс

    +7 34949 3-21-00

    Адрес электронной почты

    o.nelyubova@northgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нелюбова Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    транспорт, кран

    Список лотов

    Лот 1

    ЛОТ1.«Поставка КАМАЗ с краном – манипуляторной установкой и корзиной для подъема людей».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 13:00 GMT +308.04.2019 13:0008.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927105Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ1.«Поставка КАМАЗ с краном – манипуляторной установкой и корзиной для подъема людей».Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 13:0008.04.2019 13:0008.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927105Дата и время вскрытия заявок ЛОТ1.«Поставка КАМАЗ с краном – манипуляторной установкой и корзиной для подъема людей».Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 15:3025.04.2019 15:3025.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927105Подведение итогов не позднее ЛОТ1.«Поставка КАМАЗ с краном – манипуляторной установкой и корзиной для подъема людей».Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 15:3025.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927105Подведение итогов не позднее ЛОТ1.«Поставка КАМАЗ с краном – манипуляторной установкой и корзиной для подъема людей».Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ1.«Поставка КАМАЗ с краном – манипуляторной установкой и корзиной для подъема людей».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условиям договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    45.1

    Услуги по торговле автотранспортными средствами

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛОТ1.«Поставка КАМАЗ с краном – манипуляторной установкой и корзиной для подъема людей»."

    Кол-во: 1

    Лот 2

    ЛОТ2. «Поставка вахтового автобуса на 28 мест».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 13:00 GMT +308.04.2019 13:0008.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927105Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ2. «Поставка вахтового автобуса на 28 мест». Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 13:0008.04.2019 13:0008.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927105Дата и время вскрытия заявок ЛОТ2. «Поставка вахтового автобуса на 28 мест». Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 15:3025.04.2019 15:3025.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927105Подведение итогов не позднее ЛОТ2. «Поставка вахтового автобуса на 28 мест». Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 15:3025.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927105Подведение итогов не позднее ЛОТ2. «Поставка вахтового автобуса на 28 мест». Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ2. «Поставка вахтового автобуса на 28 мест».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условиям договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    45

    Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛОТ2. «Поставка вахтового автобуса на 28 мест». "

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «Авиакомпания «Россия»
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211065749
    Выполнение работ по диагностике и ремонту стартеров и генераторов автомобилей (Санкт-Петербург)
    Выполнение работ по диагностике и ремонту стартеров и генераторов автомобилей...
    591350
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    976 272
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Аукцион на повышение № ГП902302
    Открытый аукциона в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи движимого имущества 14 лотов: Лот № 1 - «Реализация внедорожного транспортного средства ТРЭКОЛ-39041Д, гос. номер 9753СА64, инв. номер 00004651» Лот № 2 - «Реализация внедорожного транспортного средства ТРЭКОЛ-39041Д, гос. номер 9748СА64, инв. номер 00004644» Лот № 3 – «Реализация внедорожного транспортного средства ТРЭКОЛ-39293Д, гос. номер 0675СМ64, инв. номер 00011460» Лот № 4 – «Реализация гусеничного тягача ГАЗ-34036-11ПМ, гос. номер 4309СН89, инв. номер 00002942» Лот № 5 – «Реализация гусеничного тягача ГАЗ-34037-11П, гос.номер 2731СН89, инв. номер 00000954» Лот № 6 –«Реализация гусеничного тягача ГАЗ-34037-11П, гос.номер 2732СН89, инв. номер 00000955» Лот № 7 – «Реализация гусеничного тягача ГАЗ-34037-11П, гос. номер 4308СН89, инв. номер 00002943» Лот № 8 - «Реализация транспортно-технологической машины ТТМ-3902бур, гос.номер 7754СА64, инв. номер 00004656» Лот № 9 – «Реализация транспортно-технологической машины ТТМ-3902бур, гос.номер 7776СА64, инв.номер 00004657» Лот № 10 – «Реализация снегоболотохода ТТМ-3902ГР, гос.номер 4701АЕ64, инв.номер 00009510» Лот № 11 - «Реализация снегоболотохода ТТМ-3902ГР, гос.номер 4702АЕ64, инв.номер 00009509» Лот № 12 – «Реализация прицепа ТРЭКОЛ 8901, гос.номер 1687СВ64, инв.номер 00005440» Лот № 13 – «Реализация прицепа ТРЭКОЛ 8901, гос. номер 1658СВ64, инв.номер 00005443» Лот № 14- «Реализация прицепа ТРЭКОЛ 890, гос. номер 1662СВ64 , инв. номер 00005438»
    Открытый аукциона в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения...
    203901
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.04.2019 09:00(GMT+03:00)
    5 506 000
    Лоты:
    14
    Регион:
    Саратовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить