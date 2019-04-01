Лот 1

Выполнение работ по текущему ремонту помещений объектов: «Нежилые помещения общей площадью 98,2 кв.м., расположенные по адресу: 633131 Новосибирская область, р.п. Мошково, ул. Советская, дом 6/1, этаж 1 (номера на поэтажном плане: 1,3, инвентарный номер здания 18:06576)», «Нежилые помещения общей площадью 63,9 кв.м., расположенные по адресу: 633131 Новосибирская область, р.п. Мошково, ул. Вокзальная, дом 87 а, этаж 1 (номера на поэтажном плане: 1, инвентарный номер здания 18:06748, договор аренды с Д.К. Давтян от 04.05.2016 г. № Н4-16/16)»