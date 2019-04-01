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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 11:5901.04.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907668487Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту помещений объектов: «Нежилые помещения общей площадью 98,2 кв.м., расположенные по адресу: 633131 Новосибирская область, р.п. Мошково, ул. Советская, дом 6/1, этаж 1 (номера на поэтажном плане: 1,3, инвентарный номер здания 18:06576)», «Нежилые помещения общей площадью 63,9 кв.м., расположенные по адресу: 633131 Новосибирская область, р.п. Мошково, ул. Вокзальная, дом 87 а, этаж 1 (номера на поэтажном плане: 1, инвентарный номер здания 18:06748, договор аренды с Д.К. Давтян от 04.05.2016 г. № Н4-16/16)»Согласно документации по проведению запроса предложенийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907668487

    Уникальный номер закупки

    218 266

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №218 266.docx

    Техническое задание № 218266.rar

    Документация о запросе предложений в электронной форме №218 266.docx

    Форма Коммерческого предложения № 218 266 ЛОТ № 1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ашмарин Артем Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению запроса предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по текущему ремонту помещений объектов: «Нежилые помещения общей площадью 98,2 кв.м., расположенные по адресу: 633131 Новосибирская область, р.п. Мошково, ул. Советская, дом 6/1, этаж 1 (номера на поэтажном плане: 1,3, инвентарный номер здания 18:06576)», «Нежилые помещения общей площадью 63,9 кв.м., расположенные по адресу: 633131 Новосибирская область, р.п. Мошково, ул. Вокзальная, дом 87 а, этаж 1 (номера на поэтажном плане: 1, инвентарный номер здания 18:06748, договор аренды с Д.К. Давтян от 04.05.2016 г. № Н4-16/16)»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907668487Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту помещений объектов: «Нежилые помещения общей площадью 98,2 кв.м., расположенные по адресу: 633131 Новосибирская область, р.п. Мошково, ул. Советская, дом 6/1, этаж 1 (номера на поэтажном плане: 1,3, инвентарный номер здания 18:06576)», «Нежилые помещения общей площадью 63,9 кв.м., расположенные по адресу: 633131 Новосибирская область, р.п. Мошково, ул. Вокзальная, дом 87 а, этаж 1 (номера на поэтажном плане: 1, инвентарный номер здания 18:06748, договор аренды с Д.К. Давтян от 04.05.2016 г. № Н4-16/16)»Согласно документации по проведению запроса предложений

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту помещений объектов: «Нежилые помещения общей площадью 98,2 кв.м., расположенные по адресу: 633131 Новосибирская область, р.п. Мошково, ул. Советская, дом 6/1, этаж 1 (номера на поэтажном плане: 1,3, инвентарный номер здания 18:06576)», «Нежилые помещения общей площадью 63,9 кв.м., расположенные по адресу: 633131 Новосибирская область, р.п. Мошково, ул. Вокзальная, дом 87 а, этаж 1 (номера на поэтажном плане: 1, инвентарный номер здания 18:06748, договор аренды с Д.К. Давтян от 04.05.2016 г. № Н4-16/16)»

    Начальная цена

    204 759,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Классификатор ОКПД2

    43.3

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Классификатор ОКВЭД2

    43.3

    Работы строительные отделочные

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работа по текущему ремонту помещения"

    Кол-во: 1

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