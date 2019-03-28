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Номер извещения
31907662713
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка источника бесперебойного питания ENTEL SPB-S200BT6-CH в комплекте.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 15:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105066, Российская Федерация, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 10
Почтовый адрес
105066, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, а/я 16
Контактный телефон
+7 499 262-12-15
Факс
Адрес электронной почты
y.arsenova@refservice.ru
Ф.И.О. контактного лица
Арсенова Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ИБП для серверной
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ИБП для серверной
Начальная цена
912 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт (в комплекте согласно ТЗ)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется силами и за счет средств поставщика на склад покупателя расположенного по адресу: г. Москва, Нижняя Красносельская ул., дом 40/12 корпус 20.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РЕФСЕРВИС
Все закупки и тендеры АО РЕФСЕРВИС
Адрес местонахождения
105066, Российская Федерация, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 10
105066, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, а/я 16
26.20
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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