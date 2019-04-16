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Номер извещения
ГП927045
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка системы освещения, щитков и электро-монтажных изделий (ЭО) для УПГТ КС «Славянская» в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская». Опциональный объем.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 15:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22
Факс
--
Адрес электронной почты
Olga.Fedorova@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федорова Ольга Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка системы освещения, щитков и электро-монтажных изделий (ЭО) для УПГТ КС «Славянская» в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская». Опциональный объем.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2019 14:30 GMT +316.04.2019 14:3016.04.2019 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927045Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системы освещения, щитков и электро-монтажных изделий (ЭО) для УПГТ КС «Славянская» в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская». Опциональный объем.Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 14:3016.04.2019 14:3016.04.2019 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927045Дата и время вскрытия заявок Поставка системы освещения, щитков и электро-монтажных изделий (ЭО) для УПГТ КС «Славянская» в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская». Опциональный объем.Москва
Подведение итогов не позднее
30.06.2019 16:0030.06.2019 16:0030.06.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927045Подведение итогов не позднее Поставка системы освещения, щитков и электро-монтажных изделий (ЭО) для УПГТ КС «Славянская» в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская». Опциональный объем.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201930.06.2019 16:0030.06.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927045Подведение итогов не позднее Поставка системы освещения, щитков и электро-монтажных изделий (ЭО) для УПГТ КС «Славянская» в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская». Опциональный объем.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка системы освещения, щитков и электро-монтажных изделий (ЭО) для УПГТ КС «Славянская» в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская». Опциональный объем.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно приложенной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно приложенной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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