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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Арматура трубопроводная"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Арматура трубопроводная"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 11:5901.04.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907668235Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара. Арматура трубопроводная.Согласно документации по проведению запроса предложенийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907668235

    Уникальный номер закупки

    218 259

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Арматура трубопроводная"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 15:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма Коммерческого предложения № 218 259 ЛОТ № 1.xlsx

    Техническое задание по запросу предложений № 218 259 ЛОТ № 1.docx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №218 259.docx

    Документация о запросе предложений в электронной форме №218 259.docx

    Форма описания поставляемого товара № 218 259 ЛОТ № 1.xlsx

    Проект договора по запросу предложений № 218 259 ЛОТ № 1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кукушкин Илья Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению запроса предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара. Арматура трубопроводная.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907668235Подведение итогов не позднее Поставка товара. Арматура трубопроводная.Согласно документации по проведению запроса предложений

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара. Арматура трубопроводная.

    Начальная цена

    991 761,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18

    Классификатор ОКПД2

    28.14.2

    Части кранов, клапанов и аналогичной арматуры

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан рабочий для клапана предохранительно-сбросного"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДНК-400"

    Кол-во: 14

    "Позиция 3"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа"

    Кол-во: 14

    "Позиция 4"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Клапан отсечной устройства РДНК-У"

    Кол-во: 9

    "Позиция 6"

    "Клапан пилота для регулятора давления газа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Клапан пилота для регулятора давления газа"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Клапан пилота для регулятора давления газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Клапан пилота для регулятора давления газа"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Клапан пилота для регулятора давления газа"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Клапан малый для ПКК-40"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Клапан предохранительный запорный для регуляторов давления газа РДНК-400, РДНК-У, РДНК-1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Клапан предохранительный запорный для регуляторов давления газа РДНК-400, РДНК-У, РДНК-1000"

    Кол-во: 7

    "Позиция 14"

    "Клапан рабочий"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДНК-У"

    Кол-во: 15

    "Позиция 16"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДБК1-50"

    Кол-во: 13

    "Позиция 17"

    "Клапан отсечной устройства РДНК-1000"

    Кол-во: 7

    "Позиция 18"

    "Клапан отсечной устройства РДНК-400"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК-50"

    Кол-во: 19

    "Позиция 21"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Комплект ремонтный для клапана предохранительного запорного"

    Кол-во: 19

    "Позиция 23"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-400"

    Кол-во: 26

    "Позиция 24"

    "Клапан игольчатый регултора давления"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Дроссель регулирующий в сборе для регулятора давления газа РДБК1-50"

    Кол-во: 17

    "Позиция 26"

    "Дроссель регулирующий в сборе для регулятора давления газа РДБК1-50"

    Кол-во: 17

    "Позиция 27"

    "Винт регулирующий для регулятора давления газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Устройство отключающее для регулятора давления газа РДНК-1000"

    Кол-во: 9

    "Позиция 29"

    "Полотно мембранное S2.5мм "

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Полотно мембранное S2мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "Полотно мембранное S1.2мм"

    Кол-во: 45

    "Позиция 32"

    "Полотно мембранное S0.9мм "

    Кол-во: 27.5

    "Позиция 33"

    "Комплект импульсных трубок для регулятора давления РДП-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Комплект РТИ для регулятора давления газа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Комплект"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Ремкомплект клапана предохранительного сбросного"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Ремкомплект клапана предохранительного сбросного ПСК-25П-Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Комплект ремонтный для клапана предохранительного сбросного ПСК-25Н"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Клапан предохранительный запорный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Клапан рабочий для клапана предохранительного запорного"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДГ-50Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДУК-2Н(В)-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Комплект РТИ для регулятора давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Комплект РТИ для ПКВ-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДБК1-100-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДБК1-50-35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Клапан для регулятора давления газа"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДГ-50В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Клапан рабочий с резиновым уплотнителем для регулятора РДУК-2Н(В)-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Клапан рабочий с резиновым уплотнителем для регулятора РДУК-2Н(В)-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Клапан для предохранительного сбросного клапана"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Клапан для ПСК-50В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Клапан основной для клапана предохранительного запорного ПКВ-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК1-25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Трубка импульсная для регулятора давления газа РДБК 1-50"

    Кол-во: 7

    "Позиция 59"

    "Трубка импульсная регулятора давления газа"

    Кол-во: 31

    "Позиция 60"

    "Стабилизатор для регулятора давления газа РДГ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Седло стабилизатора для регулятора давления газа РДБК-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Седло рабочее для регулятора давления газа РДНК-400"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Седло для регулятора давления газа РДНК-50"

    Кол-во: 8

    "Позиция 64"

    "Седло клапана рабочего регулятора давления"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Комплект РТИ для регулятора давления газа"

    Кол-во: 13

    "Позиция 67"

    "Комплект РТИ для регулятора давления газа РДП-50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Комплект РТИ для регулятора давления газа "

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Комплект РТИ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Комплект РТИ для регулятора давления газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Комплект РТИ для регулятора давления газа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Комплект РТИ для регулятора давления газа"

    Кол-во: 21

    "Позиция 73"

    "Комплект РТИ для регулятора давления газа РДНК-1000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 74"

    "Комплект РТИ"

    Кол-во: 39

    "Позиция 75"

    "Комплект РТИ для регулятора давления"

    Кол-во: 123

    "Позиция 76"

    "Комплект РТИ для регулятора давления газа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Комплект РТИ для регулятора давления газа"

    Кол-во: 14

    "Позиция 78"

    "Комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Комплект РТИ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Комплект РТИ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Комплект РТИ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 82"

    "Комплект РТИ для регулятора давления газа"

    Кол-во: 23

    "Позиция 83"

    "Комплект РТИ для регулятора давления газа"

    Кол-во: 79

    "Позиция 84"

    "Комплект РТИ для регулятора давления газа"

    Кол-во: 9

    "Позиция 85"

    "Комплект РТИ для регулятора давления газа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Комплект РТИ для регулятора давления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Комплект РТИ для регулятора давления"

    Кол-во: 23

    "Позиция 88"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДУК-200"

    Кол-во: 8

    "Позиция 89"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДУК-100"

    Кол-во: 28

    "Позиция 90"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДУК2Н-50/35"

    Кол-во: 19

    "Позиция 91"

    "Комплект РТИ для КПЗ-50"

    Кол-во: 47

    "Позиция 92"

    "Комплект РТИ для КПС-20С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Комплект"

    Кол-во: 28

    "Позиция 94"

    "Комплект РТИ"

    Кол-во: 33

    "Позиция 95"

    "Комплект ЗИП для ПКК-40М"

    Кол-во: 45

    "Позиция 96"

    "Комплект РТИ для ПСК-50В"

    Кол-во: 14

    "Позиция 97"

    "Комплект РТИ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Комплект РТИ"

    Кол-во: 102

    "Позиция 99"

    "Комплект РТИ для ПКВ-100"

    Кол-во: 7

    "Позиция 100"

    "Комплект РТИ для ПКН-100"

    Кол-во: 37

    "Позиция 101"

    "Комплект РТИ для клапана предохранительного сбросного"

    Кол-во: 9

    "Позиция 102"

    "Комплект РТИ для ПКН-50"

    Кол-во: 8

    "Позиция 103"

    "Комплект РТИ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Мембрана пилота для регулятора давления газа РДБК1-50"

    Кол-во: 8

    "Позиция 105"

    "Мембрана пилота для регулятора давления газа РДБК1-50"

    Кол-во: 26

    "Позиция 106"

    "Пружина стабилизатора регулятора РДБК1-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Пружина клапана-отсекателя предохранительного"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Пружина регулятора давления газа РДНК-400"

    Кол-во: 6

    "Позиция 109"

    "Пружина клапана запорного (большая) на КПЗ-50Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Пружины регулировочные для клапана предохранительного запорного КПЗ-50Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Пружина клапана предохранительного сбросного"

    Кол-во: 5

    "Позиция 112"

    "Прокладка алюминиевая импульсной трубки регулятора давления"

    Кол-во: 298

    "Позиция 113"

    "Пробка пилота регулятора давления"

    Кол-во: 3

    "Позиция 114"

    "Пилот для регулятора давления газа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Пилот для регулятора давления газа КВ-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 116"

    "Клапан обратный для клапана предохранительного запорного ПКК-40М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Мембрана стабилизатора регулятора давления газа РДБК1-50Н"

    Кол-во: 19

    "Позиция 118"

    "Мембрана стабилизатора регулятора давления газа РДБК1-50Н"

    Кол-во: 29

    "Позиция 119"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа"

    Кол-во: 5

    "Позиция 120"

    "Мембрана регулятора давления газа РДНК-1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Мембрана для регулятора давления газа РДСК-50БМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 122"

    "Мембрана для регулятора давления газа РДГК-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Мембрана для клапана"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДБК1-100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 125"

    "Мембрана пилота для регулятора давления газа РДБК1-50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 126"

    "Мембрана пилота для регулятора давления газа РДБК1-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Мембрана клапана предохраниетльного запорного"

    Кол-во: 6

    "Позиция 128"

    "Мембрана клапана предохраниетльного запорного"

    Кол-во: 3

    "Позиция 129"

    "Комплект РТИ для регулятора давления"

    Кол-во: 9

    "Позиция 130"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа"

    Кол-во: 12

    "Позиция 131"

    "Комплект ЗИП для ПКК-40М"

    Кол-во: 9

    "Позиция 132"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДГК-10М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Мембрана пилота для регуляторов РДГ,РДБК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Мембрана клапана предохранительного запорного (верхняя)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "Мембрана для ПЗК регулятора давления РДНК-400"

    Кол-во: 13

    "Позиция 136"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РД-32М"

    Кол-во: 4

    "Позиция 137"

    "Мембрана регулятора давления газа РДНК-1000"

    Кол-во: 15

    "Позиция 138"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДНК-У"

    Кол-во: 7

    "Позиция 139"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДНК-400"

    Кол-во: 10

    "Позиция 140"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДУК2В-200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДУК-100"

    Кол-во: 26

    "Позиция 142"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Мембрана для клапана КПЗ-50"

    Кол-во: 6

    "Позиция 144"

    "Мембрана клапана предохранительно-зпорного ПКН-100"

    Кол-во: 17

    "Позиция 145"

    "Мембрана клапана ПКН-50"

    Кол-во: 6

    "Позиция 146"

    "Мембрана клапана предохраниетльного запорного"

    Кол-во: 17

    "Позиция 147"

    "Мембрана клапана предохранительного сбросного ПСК-50П"

    Кол-во: 4

    "Позиция 148"

    "Мембрана рабочая для клапана ПСК-50Н"

    Кол-во: 19

    "Позиция 149"

    "Мембрана рабочая для клапана ПСК-50Н"

    Кол-во: 37

    "Позиция 150"

    "Мембрана для ПСК КПС-Н"

    Кол-во: 10

    "Позиция 151"

    "Кольцо уплотнительное для регулятора давления"

    Кол-во: 12

    "Позиция 152"

    "Коплект пружин для клапана предохранительного запорного ПКН-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "Комплект пружин для регулятора давления газа РДНК-400"

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "Комплект ремонтный для клапана предохранительного запорного КПЗ-50В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 155"

    "Комплект ремонтный для клапана предохранительного запорного КПЗ-50Н"

    Кол-во: 17

    "Позиция 156"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления"

    Кол-во: 3

    "Позиция 157"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК1-50Н"

    Кол-во: 12

    "Позиция 158"

    "Ремкомплект для клапана предохранительного запорного"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Комплект мембран для регулятора давления газа РДНК-1000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 160"

    "Комплект мембран для регулятора давления"

    Кол-во: 4

    "Позиция 161"

    "Комплект мембран для регулятора давления"

    Кол-во: 15

    "Позиция 162"

    "Кольцо стопорное на шток ПЗК регулятора давления РДНК-400"

    Кол-во: 47

    "Позиция 163"

    "Кольцо уплотнительное для клапана предохранительного запорного КПЗ-50"

    Кол-во: 12

    "Позиция 164"

    "Кольцо уплотнительное для регулятора давления"

    Кол-во: 16

    "Позиция 165"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДБК1-50/35"

    Кол-во: 3

    "Позиция 167"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РД-32М"

    Кол-во: 4

    "Позиция 168"

    "Клапан пилота для регулятора давления РДУК-100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 169"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДГ-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Клапан рабочий для клапана предохранительно-сбросного"

    Кол-во: 11

    "Позиция 171"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДБК1-50"

    Кол-во: 6

    "Позиция 172"

    "Клапан пилота для регулятора давления газа"

    Кол-во: 2

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