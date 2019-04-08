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Номер извещения
31907662624
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку кремнеземных материалов: Лот 1: поставка кремнеземных материалов РД-180; Лот 2: поставка кремнеземных материалов РД-171.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 15:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-41-52
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
kseniya.shmeleva@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шмелёва Ксения Викторовна
Место рассмотрения предложений
Химки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кремнеземных материалов РД-180
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907662624Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кремнеземных материалов РД-180Химки
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907662624Дата и время вскрытия заявок Поставка кремнеземных материалов РД-180Химки
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 12:0019.04.2019 12:0019.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907662624Подведение итогов не позднее Поставка кремнеземных материалов РД-180Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кремнеземных материалов РД-180
Начальная цена
1 762 140,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с проектом договора, техническим заданием, закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с проектом договора, техническим заданием, закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
13.20.46.000
13.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6800
Поставка кремнеземных материалов РД-171
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907662624Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кремнеземных материалов РД-171Химки
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907662624Дата и время вскрытия заявок Поставка кремнеземных материалов РД-171Химки
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 12:0019.04.2019 12:0019.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907662624Подведение итогов не позднее Поставка кремнеземных материалов РД-171Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кремнеземных материалов РД-171
Начальная цена
606 060,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с проектом договора, закупочной документацией, техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с проектом договора, закупочной документацией, техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
13.20.46.000
13.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4250
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