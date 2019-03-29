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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку сортового горячекатаного проката стали 38ХН3МФА.

    Запрос предложений на поставку сортового горячекатаного проката стали 38ХН3МФА.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927044Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку сортового горячекатаного проката стали 38ХН3МФА.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927044

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку сортового горячекатаного проката стали 38ХН3МФА.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 15:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Приложение 1

    Приложение 1.1

    Приложение 2

    Приложение 3

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-85-54

    Факс

    Адрес электронной почты

    Olga.Sichkovskaya@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сичковская Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку сортового горячекатаного проката стали 38ХН3МФА.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.03.2019 10:00 GMT +329.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927044Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку сортового горячекатаного проката стали 38ХН3МФА.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    29.03.2019 10:0029.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927044Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку сортового горячекатаного проката стали 38ХН3МФА.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    19.04.2019 17:0019.04.2019 17:0019.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927044Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку сортового горячекатаного проката стали 38ХН3МФА.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 17:0019.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927044Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку сортового горячекатаного проката стали 38ХН3МФА.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку сортового горячекатаного проката стали 38ХН3МФА.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    24.10.6

    Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КРУГ 160-В1 ГОСТ 2590-2006 / 38ХН3МФА-2ГП ГОСТ 4543-2016"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "КРУГ 140-В1 ГОСТ 2590-2006 / 38ХН3МФА-2ГП ГОСТ 4543-2016"

    Кол-во: 6

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