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    Главная / Торги / Поставка бентонитовой смеси

    Поставка бентонитовой смеси

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 08:0028.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907662883Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бентонитовой смеси РыбинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907662883

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бентонитовой смеси

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 16:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    проект договора

    Изменения в извещении

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,

    Почтовый адрес

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10

    Контактный телефон

    +7 4855 32-75-33

    Факс

    +7 4855 32-75-33

    Адрес электронной почты

    sla@vodarybinsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шашко Лариса Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Рыбинск

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бентонитовой смеси

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.03.201928.03.2019 23:5928.03.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907662883Подведение итогов не позднее Поставка бентонитовой смеси Рыбинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бентонитовой смеси

    Начальная цена

    2 891 597,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика по месту нахождения структурного подразделения Заказчика в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 164. Доставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчёт Срок и порядок оплаты: Оплата товара производится Заказчиком в российских рублях путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара. Датой исполнения Поставщиком обязательств считается дата приемки товара Заказчиком, указанная в накладной. В случае отсутствия при передаче товара надлежаще оформленных счета и счета-фактуры, срок оплаты отодвигается соразмерно сроку предоставления указанных документов. Основанием для оплаты является счёт.
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59.000

    Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1080

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