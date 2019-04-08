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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме на право заключения договора на поставку асфальта

    Конкурс в электронной форме на право заключения договора на поставку асфальта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 11:0008.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907662517Дата и время окончания срока приема заявок Асфальт тип Д марки IIIДимитровградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907662517

    Уникальный номер закупки

    178

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме на право заключения договора на поставку асфальта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 15:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурс_178_УОВК_2019 Асфальт

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150

    Почтовый адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150

    Контактный телефон

    +7 84235 2-65-68

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    agrachev@ulcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грачев Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Димитровград

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Асфальт тип Д марки III

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 11:00 GMT +308.04.2019 11:0008.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907662517Дата и время окончания срока приема заявок Асфальт тип Д марки IIIДимитровград

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 11:00GMT +308.04.2019 11:0008.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907662517Дата и время вскрытия заявок Асфальт тип Д марки IIIДимитровград

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.04.201909.04.2019 12:0009.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907662517Дата окончания срока рассмотрения заявок Асфальт тип Д марки IIIДимитровград

    Подведение итогов не позднее

    12.04.2019 16:0012.04.2019 16:0012.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907662517Подведение итогов не позднее Асфальт тип Д марки IIIДимитровград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 16:0012.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907662517Подведение итогов не позднее Асфальт тип Д марки IIIДимитровград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Асфальт тип Д марки III

    Начальная цена

    412 152,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    см. Приложение № 2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    см. Приложение № 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    см. Приложение № 2
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150

    Классификатор ОКПД2

    23.99.13.110

    Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие

    Классификатор ОКВЭД2

    23.99.3

    Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков"

    Кол-во: 88.5

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