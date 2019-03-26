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Номер извещения
31907662566
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка перфорированного швеллера К235 60х32х2000мм S2.5мм боковая перфорация ТУ 3449-016-01394366-2004 или ТУ 36-1434-82
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 15:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-72-88
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
kds940@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Китикарь Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28
Закупки и тендеры Профили незамкнутые горячей обработки стальные, прокат листовой стальной в пакетах и профиль рельсовый для железных дорог и трамвайных путей стальной
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Поставка перфорированного швеллера К235 60х32х2000мм S2.5мм боковая перфорация ТУ 3449-016-01394366-2004 или ТУ 36-1434-82
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.03.201927.03.2019 14:0027.03.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907662566Подведение итогов не позднее Поставка перфорированного швеллера К235 60х32х2000мм S2.5мм боковая перфорация ТУ 3449-016-01394366-2004 или ТУ 36-1434-82614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка перфорированного швеллера К235 60х32х2000мм S2.5мм боковая перфорация ТУ 3449-016-01394366-2004 или ТУ 36-1434-82
Начальная цена
1 592 088,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
24.10.73
24.10.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3000
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