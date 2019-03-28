www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907662606
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка абразивного материала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-93-45
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
Lyudmila.Pigilova@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пигилова Людмила Викторовна
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка абразивных материалов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка абразивных материалов
Начальная цена
1 228 080,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией, техническим заданием, проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документацией, техническим заданием, проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
23.91.12.120
23.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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