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Номер извещения
31907662281
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка газового оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 15:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420021, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Габдуллы Тукая, д. 162
Почтовый адрес
420021, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Габдуллы Тукая, д. 162
Контактный телефон
+7 843 211-09-36
Факс
Адрес электронной почты
kazenergo.omts@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филипьева Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка газового оборудования
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газового оборудования
Начальная цена
2 182 964,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КАЗЭНЕРГО
Все закупки и тендеры АО КАЗЭНЕРГО
Адрес местонахождения
420021, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Габдуллы Тукая, д. 162
26.51.6
26.51.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 534
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