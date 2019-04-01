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    Главная / Торги / Поставка муфт электросварных

    Поставка муфт электросварных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907662201Дата и время окончания срока приема заявок Поставка муфт электросварныхКраснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 73Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907662201

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка муфт электросварных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 15:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СОЧИ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73

    Почтовый адрес

    354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73

    Контактный телефон

    +7 8622 54-88-91

    Факс

    +7 8622 54-88-50

    Адрес электронной почты

    torgi@svdk.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Шульга Олеся Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 73

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка муфт электросварных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 17:0001.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907662201Подведение итогов не позднее Поставка муфт электросварныхКраснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 73

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка муфт электросварных

    Начальная цена

    437 184,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СОЧИ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73

    Классификатор ОКПД2

    22.21.29.130

    Фитинги прочие пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфты э/сварные ДУ400 ПЭ 100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Муфта эл.сварная ПЭ 100 SDR 11 Ду 110"

    Кол-во: 104

    "Позиция 3"

    "Муфта эл.сварная ПЭ 100 SDR 11 Ду 160"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Муфта эл.сварная ПЭ 100 SDR 11 Ду 63"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Муфта эл.сварная ПЭ 100 SDR 11 Ду 90"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Муфта эл.сварная ПЭ 100 SDR 11 Ду 225"

    Кол-во: 17

    "Позиция 7"

    "Муфта эл.сварная ПЭ 100 SDR 11 Ду 250 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Муфта эл.сварная ПЭ 100 SDR 11 Ду 280 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Муфта эл.сварная ПЭ 100 SDR 11 Ду 315"

    Кол-во: 10

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