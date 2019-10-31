Закупка криогенной цистерны (емкости) под азот для проекта ИСС Железногорск.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

в г.Железногорск (предусмотреть доставку в стоимости оборудования). 100% оплата в течение 45 дней после получения грузополучателем. Либо открытие счёта в УФК (казначействе) и после этого авансирование.