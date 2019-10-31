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Номер извещения
ГП927040
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка криогенной цистерны (емкости) под азот для проекта ИСС Железногорск.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 15:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2483
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
ivan.petriuk@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Петрюк Иван Александрович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Закупка криогенной цистерны (емкости) под азот для проекта ИСС Железногорск. Цистерны изготавливаются на специальной жесткой раме для возможного транспортирования в кузове (полуприцепе) автомобиля.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.10.2019 09:00 GMT +331.10.2019 09:0031.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927040Дата и время окончания срока приема заявок Закупка криогенной цистерны (емкости) под азот для проекта ИСС Железногорск. Цистерны изготавливаются на специальной жесткой раме для возможного транспортирования в кузове (полуприцепе) автомобиля.Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
31.10.2019 09:0031.10.2019 09:0031.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927040Дата и время вскрытия заявок Закупка криогенной цистерны (емкости) под азот для проекта ИСС Железногорск. Цистерны изготавливаются на специальной жесткой раме для возможного транспортирования в кузове (полуприцепе) автомобиля.Балашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.11.201930.11.2019 09:0030.11.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927040Подведение итогов не позднее Закупка криогенной цистерны (емкости) под азот для проекта ИСС Железногорск. Цистерны изготавливаются на специальной жесткой раме для возможного транспортирования в кузове (полуприцепе) автомобиля.Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка криогенной цистерны (емкости) под азот для проекта ИСС Железногорск. Цистерны изготавливаются на специальной жесткой раме для возможного транспортирования в кузове (полуприцепе) автомобиля.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Цистерна в комплекте со всей необходимой арматурой. По тех.требованиям во вложении к процедуре
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в г.Железногорск (предусмотреть доставку в стоимости оборудования).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
25.29.1
Документация лота
Кол-во: 1
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