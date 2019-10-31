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    Главная / Торги / Закупка криогенной цистерны (емкости) под азот для проекта ИСС Железногорск.

    Закупка криогенной цистерны (емкости) под азот для проекта ИСС Железногорск.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.10.2019 09:0031.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927040Дата и время окончания срока приема заявок Закупка криогенной цистерны (емкости) под азот для проекта ИСС Железногорск. Цистерны изготавливаются на специальной жесткой раме для возможного транспортирования в кузове (полуприцепе) автомобиля.БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927040

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка криогенной цистерны (емкости) под азот для проекта ИСС Железногорск.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 15:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования к цистерне

    Форма договора

    Спецификация

    ГП927040_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2483

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    ivan.petriuk@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрюк Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

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    транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка криогенной цистерны (емкости) под азот для проекта ИСС Железногорск. Цистерны изготавливаются на специальной жесткой раме для возможного транспортирования в кузове (полуприцепе) автомобиля.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.10.2019 09:00 GMT +331.10.2019 09:0031.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927040Дата и время окончания срока приема заявок Закупка криогенной цистерны (емкости) под азот для проекта ИСС Железногорск. Цистерны изготавливаются на специальной жесткой раме для возможного транспортирования в кузове (полуприцепе) автомобиля.Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    31.10.2019 09:0031.10.2019 09:0031.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927040Дата и время вскрытия заявок Закупка криогенной цистерны (емкости) под азот для проекта ИСС Железногорск. Цистерны изготавливаются на специальной жесткой раме для возможного транспортирования в кузове (полуприцепе) автомобиля.Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 09:0030.11.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927040Подведение итогов не позднее Закупка криогенной цистерны (емкости) под азот для проекта ИСС Железногорск. Цистерны изготавливаются на специальной жесткой раме для возможного транспортирования в кузове (полуприцепе) автомобиля.Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка криогенной цистерны (емкости) под азот для проекта ИСС Железногорск. Цистерны изготавливаются на специальной жесткой раме для возможного транспортирования в кузове (полуприцепе) автомобиля.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Цистерна в комплекте со всей необходимой арматурой. По тех.требованиям во вложении к процедуре

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в г.Железногорск (предусмотреть доставку в стоимости оборудования).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в г.Железногорск (предусмотреть доставку в стоимости оборудования). 100% оплата в течение 45 дней после получения грузополучателем. Либо открытие счёта в УФК (казначействе) и после этого авансирование.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    25.29.1

    Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/546296/name/5e187104826003.06937421

    10.01.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цистерна согласно требований заказчика"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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