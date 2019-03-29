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Номер извещения
ГП927046
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Мяса (свинина, говядина)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 15:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 34767 9-50-05 доб. 2777
Факс
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Адрес электронной почты
Kukunina.EA@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукунина Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Мяса (свинина, говядина). Годовая потребность. Потребность может варьироваться. После проведения тендера заключение договора с АО "АК ОЗНА".
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.04.201901.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927046Подведение итогов не позднее Поставка Мяса (свинина, говядина). Годовая потребность. Потребность может варьироваться. После проведения тендера заключение договора с АО "АК ОЗНА".город Октябрьский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Мяса (свинина, говядина). Годовая потребность. Потребность может варьироваться. После проведения тендера заключение договора с АО "АК ОЗНА".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка ТМЦ: доставка и выгрузка силами поставщика до склада АО"АК ОЗНА"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
10.13.14.152
10.11.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
Кол-во: 11800
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