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Номер извещения
31907668877
Уникальный номер закупки
48
Наименование закупки
конкурс в электронной форме на выполнение работ по содержанию (в том числе телевизионной инспекции) и обслуживанию (в том числе текущий ремонт) коллектора глубокого заложения от шахты №13 до РНС-3 «Парковый»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 16:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
Почтовый адрес
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Контактный телефон
+7 342 201-71-54
Факс
+7 342 201-71-44
Адрес электронной почты
lobanov.e.p@novogor.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лобанов Евгений Петрович
Место рассмотрения предложений
г. Пермь, ул. Чернышевского, 28
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Содержание (в том числе телевизионная инспекция) и обслуживание (в том числе текущий ремонт) коллектора глубокого заложения от шахты № 13 до РНС-3 "Парковый
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
29.04.201929.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907668877Подведение итогов не позднее Содержание (в том числе телевизионная инспекция) и обслуживание (в том числе текущий ремонт) коллектора глубокого заложения от шахты № 13 до РНС-3 "Парковыйг. Пермь, ул. Чернышевского, 28
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Содержание (в том числе телевизионная инспекция) и обслуживание (в том числе текущий ремонт) коллектора глубокого заложения от шахты № 13 до РНС-3 "Парковый
Начальная цена
15 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с конкурсной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ПермьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
42.21.23.000
42.21
Документация лота
Кол-во: 1
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