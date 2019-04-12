конкурс в электронной форме на выполнение работ по содержанию (в том числе телевизионной инспекции) и обслуживанию (в том числе текущий ремонт) коллектора глубокого заложения от шахты №13 до РНС-3 «Парковый»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31907668877 Уникальный номер закупки 48 Номер закупки Наименование закупки конкурс в электронной форме на выполнение работ по содержанию (в том числе телевизионной инспекции) и обслуживанию (в том числе текущий ремонт) коллектора глубокого заложения от шахты №13 до РНС-3 «Парковый» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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