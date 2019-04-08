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    Главная / Торги / «Поставка и передача в собственность службе автоматизации производственных процессов запасных частей оборудования КИП» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    «Поставка и передача в собственность службе автоматизации производственных процессов запасных частей оборудования КИП» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 16:0008.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927030Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка и передача в собственность службе автоматизации производственных процессов запасных частей оборудования КИП» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927030

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Поставка и передача в собственность службе автоматизации производственных процессов запасных частей оборудования КИП» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 14:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Юридический адрес

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    Почтовый адрес

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 605-08-60

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Kravchenko@vysotskspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кравченко Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Выборгский район

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Поставка и передача в собственность службе автоматизации производственных процессов запасных частей оборудования КИП» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.04.201923.04.2019 16:0023.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927030Подведение итогов не позднее «Поставка и передача в собственность службе автоматизации производственных процессов запасных частей оборудования КИП» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Поставка и передача в собственность службе автоматизации производственных процессов запасных частей оборудования КИП» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52.130

    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов

    26.51.52.120

    Приборы для измерения или контроля уровня жидкостей и газов

    26.51.51.110

    Термометры

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой взрывозащищенного исполнения. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Взрывозащищенное исполнение. IP65. Температура процесса: минус 40…+345 °С. Выходной сигнал: токовый 14/7 мА. Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. По типу поз. 194LS0009."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Волноводный уровнемер. IP 65. Выходной сигнал 4…20мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. Встроенный цифровой дисплей. Температура окружающей среды: минус 38,4…+34,6 °С (для дисплея минус 20…+35 °С). Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. По типу поз. 194LT0033."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Волноводный уровнемер. IP 65. Выходной сигнал 4…20мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. Встроенный цифровой дисплей. Температура окружающей среды: минус 38,4…+34,6 °С (для дисплея минус 20…+35 °С). Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. По типу поз. 194LT0004."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Волноводный уровнемер. IP 65. Выходной сигнал 4…20мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. Встроенный цифровой дисплей. Температура окружающей среды: минус 38,4…+34,6 °С (для дисплея минус 20…+35 °С). Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. По типу поз. 195LT0020."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Волноводный уровнемер. IP 65. Выходной сигнал 4…20мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. Встроенный цифровой дисплей. Температура окружающей среды: минус 38,4…+34,6 °С (для дисплея минус 20…+35 °С). По типу поз. 176LT5004. Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. По типу поз. 195LT0007."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Волноводный уровнемер. IP 66. Выходной сигнал 4…20мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. Встроенный цифровой дисплей. Температура окружающей среды: минус 40…+35 °С (для дисплея минус 20…+35 °С). Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. по типу поз. 094LT0004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Волноводный уровнемер. IP 66. Выходной сигнал 4…20мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. Встроенный цифровой дисплей. Температура окружающей среды: минус 40…+35 °С (для дисплея минус 20…+35 °С). Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. По типу поз. 176LT5004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Волноводный уровнемер во взрывозащищенном исполнении (1Exi). IP 65. Выходной сигнал 4…20мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Встроенный цифровой дисплей. Температура окружающей среды: минус 40…+35 °С (для дисплея минус 20…+35 °С). Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. По типу поз. 196LT0011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Масштабируемый преобразователь дифференциального давления исполнения Classic во взрывозащищенном исполнении. Комплектно: мембранный разделитель. Присоединение к процессу: с вентильным блоком 0305. Выходной сигнал:4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. По типу поз. 161FT0303"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Дифференциальный датчик давления во взрывозащищенном исполнении (1Exi). IP 65. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Температура процесса: минус 196…+65 °С. Комплектно: мембранный разделитель. Комплектно: пяти-вентильный блок. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. Комплектно: кабельный ввод из нержавеющей стали для бронированного кабеля. по типу поз. 196FT0104."

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Дифференциальный датчик давления во взрывозащищенном исполнении (1Exi). IP 65. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Температура процесса: минус 38,4…+345 °С. Комплектно: охладитель. Комплектно: пяти-вентильный блок. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. Комплектно: кабельный ввод из нержавеющей стали для бронированного кабеля. По типу поз.196FT0101"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Дифференциальный датчик давления. Настроенный диапазон измерения: 0…16 кПа. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. IP 65. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Температура процесса: минус 196…+65 °С. Комплектно: мембранный разделитель. Комплектно: пяти-вентильный клапанный блок. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. по типу поз. 195PDT0022. Комплектно: вентильный блок. Комплектно: кабельный ввод из нержавеющей стали для бронированного кабеля. по типу поз. 195PDT0022"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Дифференциальный датчик давления. Настроенный диапазон измерения: 0…16 кПа. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. IP 65. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Температура процесса: минус 40…+345 °С. Комплектно: пяти-вентильный клапанный блок. Комплектно: кабельный ввод из нержавеющей стали для бронированного кабеля. по типу поз. 195PDT0009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Дифференциальный датчик давления во взрывозащищенном исполнении (1Exi). IP 65 .Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Температура процесса: минус 40…+65 °С. Комплектно: вентильный блок. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. Комплектно: кабельный ввод из нержавеющей стали для бронированного кабеля. По типу поз. 196PDT0013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Датчик давления. Настроенный диапазон измерения: 0…0,4 МПа. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. IP 65. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Температура процесса: минус 165…+65 °С. Комплектно: мембранный разделитель. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. Комплектно:3-х ходовой вентильный блок. Комплектно: кабельный ввод из нержавеющей стали для бронированного кабеля. По типу поз. 160PT8002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Датчик давления. Настроенный диапазон измерения: 0…1,0 МПа. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. IP 65. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Температура процесса: минус 196…+65 °С. Комплектно: мембранный разделитель. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. Комплектно:3-х ходовой вентильный блок. Комплектно: кабельный ввод из нержавеющей стали для бронированного кабеля. По типу поз. 195PT0016"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Датчик давления. Настроенный диапазон измерения: 0…1,6 МПа. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. IP 65. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Температура процесса: минус 40…+345 °С. Комплектно:3-х ходовой вентильный блок. Комплектно: кабельный ввод из нержавеющей стали для бронированного кабеля. По типу поз. 194PT0008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Датчик избыточного давления во взрывозащищенном исполнении (Exi). IP 66. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Температура окружающей среды: минус 40 … +80 ºС. Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. Комплектно: Двух-вентильный клапанный блок. Материал монтажных частей: нержавеющая сталь 316 (по типу 0305). Температура окружающей среды: минус 50...+85 °С. По типу поз. 197PT0006."

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Датчик избыточного давления во взрывозащищенном исполнении. IP 66. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Комплектно: мембранный разделитель. Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. Комплектно: Двухвентильный клапанный блок копланарного исполнения. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. По типу поз. 161PT0301"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Датчик давления во взрывозащищенном исполнении (1Exi). IP 65. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Температура процесса: минус 40…+345 °С. Комплектно: вентильный блок. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. Комплектно: кабельный ввод из нержавеющей стали для бронированного кабеля. по типу поз.196PT0002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Датчик давления во взрывозащищенном исполнении (1Exi). IP 65. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Комплектно: охладитель. Комплектно: двух-вентильный клапанный блок. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. Комплектно: кабельный ввод из нержавеющей стали для бронированного кабеля. По типу поз. 196PT0103,196PT0113"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Датчик давления во взрывозащищенном исполнении (1Exi). IP 65. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Комплектно: мембранный разделитель. Комплектно: двух-вентильный клапанный блок. По типу поз. 196PT0101, 196PT0111; Комплектно: кабельный ввод из нержавеющей стали для бронированного кабеля"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Манометр с трубчатой пружиной. Серия – нержавеющая сталь. Температура окружающей среды: минус 40…+60 °С. Комплектно: Двух-вентильный клапанный блок. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. по типу поз. 197PG0002B, 198PG0002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Интеллектуальный преобразователь температуры. IP 65. Выходной сигнал: 4...20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Датчик поставляется в сборке с термопреобразователем. Температура окружающей среды: минус 38,4...+34,6 °С. Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. По типу поз. 160TT8004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Термопреобразователь сопротивления. Взрывозащищенное исполнение. Диапазон измеряемых температур: минус 200...+100 oC. Температура окружающей среды: минус 38,4...+34,6 °С. По типу поз. 160TE8004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Интеллектуальный преобразователь температуры. IP 65. Выходной сигнал: 4...20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Датчик поставляется в сборке с термопреобразователем. Температура окружающей среды: минус 38,4...+34,6 °С. Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. По типу поз. 195TT0026"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Термопреобразователь сопротивления. Взрывозащищенное исполнение. Диапазон измеряемых температур: минус 200...+100 oC. Температура окружающей среды: минус 38,4...+34,6 °С. по типу поз. 195TE0026"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Интеллектуальный преобразователь температуры. IP 65. Выходной сигнал: 4...20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Датчик поставляется в сборке с термопреобразователем. Температура окружающей среды: минус 38,4...+34,6 °С. Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. по типу поз. 195TT0013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Термопреобразователь сопротивления. Взрывозащищенное исполнение. Диапазон измеряемых температур: минус 50...+250 oC. Температура окружающей среды: минус 38,4...+34,6 °С. по типу поз. 195TE0013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Интеллектуальный преобразователь температуры. IP 66. Выходной сигнал: 4...20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Датчик поставляется в сборке с термопреобразователем. Температура окружающей среды: минус 40 …+35 ºС Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. по типу поз. 094TT0002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Термопреобразователь сопротивления. по типу поз. 198TT0006 Взрывозащищенное исполнение. Диапазон измеряемых температур: минус 50...+50 oC. Температура окружающей среды: минус 40...+35 °С. по типу поз. 094TE0002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Интеллектуальный преобразователь температуры во взрывозащищенном исполнении (Exi). IP 65. Диапазон преобразуемых температур: "минус" 50 до 50˚С. Выходной сигнал: 4...20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. ЖК-дисплей. Температура окружающей среды: минус 40 … +85 ºС по типу поз. 198TT0006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Термопреобразователь сопротивления со сварной защитной гильзой во взрывозащищенном исполнении (Exi). Диапазон измеряемых температур: "минус" 50 до 450 ˚С. Температура окружающей среды: минус 40...+85 °С. Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. по типу поз. 198TE0006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Интеллектуальный преобразователь температуры во взрывозащищенном исполнении (Exi). IP 65. Выходной сигнал: 4...20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. ЖК-дисплей. Температура окружающей среды: минус 40 … +85 ºС по типу поз. 176TT5002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Термопреобразователь сопротивления со сварной защитной гильзой во взрывозащищенном исполнении (Exi). Температура окружающей среды: минус 40...+85 °С. Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. по типу поз. 176TE5002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Термопреобразователь сопротивления со сварной защитной гильзой во взрывозащищенном исполнении (Exi). Температура окружающей среды: минус 40...+85 °С. Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. по типу поз. 196TE0004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Интеллектуальный преобразователь температуры во взрывозащищенном исполнении (1Exi). IP 65. Выходной сигнал: 4...20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. ЖК-дисплей. Температура окружающей среды: минус 40 … +85 ºС. по типу поз. 196TT0004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Биметаллический термометр промышленного применения. Диапазон шкалы: минус 50...+50 °C. Класс точности: 1,0. IP 65. Температура окружающей среды: минус 40...+70 °С. по типу поз. 198TG0005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Волноводный уровнемер. IP 66. Выходной сигнал 4…20мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. Встроенный цифровой дисплей. Температура окружающей среды: минус 40…+35 °С (для дисплея минус 20…+35 °С). Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. по типу поз.050LT0034"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Волноводный уровнемер общепромышленного исполнения (Exi). IP 65. Выходной сигнал 4…20мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Встроенный цифровой дисплей. Температура окружающей среды: минус 40…+35 °С (для дисплея минус 20…+35 °С). Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. по типу поз.741LT0001A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Волноводный уровнемер. IP 66. Выходной сигнал 4…20мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Общепромышленное применение. Встроенный цифровой дисплей. Температура окружающей среды: минус 40…+70 °С (для дисплея минус 20…+70 °С). Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом из нерж. стали для бронированного кабеля. по типу поз.075LT0007A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Волноводный уровнемер Rosemount для измерения уровня. Общепромышленное исполнение. IP 65. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Материал корпуса – нержавеющая сталь. Стандартное исполнение - 0,1…4 МПа при t до 150°С. Присоединение к резервуару: фланец DN100, PN16 form A по DIN EN1092-1:2007. по типу поз.311LT0001A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Датчик избыточного давления во взрывозащищенном исполнении (Exi). IP 66. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Температура окружающей среды: минус 40 … +80 ºС. Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. по типу поз.050PT0021 комплектно: Двух-вентильный клапанный блок. Материал монтажных частей: нержавеющая сталь 316. Температура окружающей среды: минус 50...+85 °С. 0305 (по типу)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Датчик избыточного давления взрывозащищенного исполнения. Вид взрывозащиты: Exi - искробезопасная электрическая цепь. IP 65. Диапазон измерения давления: -97,5…2068 кПа. Настраиваемый диапазон: 0...1,6 МПа. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. по типу поз.311PT0007A. Комплектно: Двух-вентильный клапанный блок копланарного исполнения. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. 0305 (по типу)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Манометр с трубчатой пружиной. Серия – нержавеющая сталь. Шкала: 0…1.6 МПа. Комплектно: Двух-вентильный клапанный блок Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. по типу поз.311PG0002А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Термопреобразователь сопротивления со сварной защитной гильзой общепромышленного исполнения. Температура окружающей среды: минус 40...+85 °С. Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. по типу поз.741TE0002A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Интеллектуальный преобразователь температуры общепромышленного исполнения. IP 65. Выходной сигнал: 4...20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. ЖК-дисплей. Температура окружающей среды: минус 40 … +85 ºС. по типу поз.741TT0002A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Термопреобразователь сопротивления со сварной защитной гильзой во взрывозащищенном исполнении (Exi). Температура окружающей среды: минус 40...+85 °С. Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. по типу поз.050TE0013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Интеллектуальный преобразователь температуры во взрывозащищенном исполнении (Exi). IP 65. Выходной сигнал: 4...20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. ЖК-дисплей. Температура окружающей среды: минус 40 … +85 ºС по типу поз.050TT0013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Комплектно: Двух-вентильный клапанный блок копланарного исполнения. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316."

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Датчик избыточного давления в общепромышленном исполнении. IP 66. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Комплектно с кабельным вводом для бронированного кабеля. по типу поз. 0710PT0001, поз. 0710PT0003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Термопреобразователь сопротивления. НСХ: Pt100. Тип ТС - одиночный, схема соединений 3-проводная. Соединительная головка – Rosemount, нерж.сталь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Интеллектуальный преобразователь температуры в общепромышленном исполнении. IP 66. Диапазон преобразуемых температур: минус 10 до 30˚С. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Комплектно: - с кабельным вводом для бронированного кабеля. по типу поз. 0940ТT0005"

    Кол-во: 1

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