«Поставка и передача в собственность службе автоматизации производственных процессов запасных частей оборудования КИП» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

«Поставка и передача в собственность службе автоматизации производственных процессов запасных частей оборудования КИП» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

В соответствии с документацией о закупке

В соответствии с документацией о закупке Рассчитать логистику >

В соответствии с документацией о закупке

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Сигнализатор уровня ультразвуковой взрывозащищенного исполнения. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Взрывозащищенное исполнение. IP65. Температура процесса: минус 40…+345 °С. Выходной сигнал: токовый 14/7 мА. Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. По типу поз. 194LS0009." Кол-во: 1

"Позиция 2" "Волноводный уровнемер. IP 65. Выходной сигнал 4…20мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. Встроенный цифровой дисплей. Температура окружающей среды: минус 38,4…+34,6 °С (для дисплея минус 20…+35 °С). Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. По типу поз. 194LT0033." Кол-во: 1

"Позиция 3" "Волноводный уровнемер. IP 65. Выходной сигнал 4…20мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. Встроенный цифровой дисплей. Температура окружающей среды: минус 38,4…+34,6 °С (для дисплея минус 20…+35 °С). Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. По типу поз. 194LT0004." Кол-во: 1

"Позиция 4" "Волноводный уровнемер. IP 65. Выходной сигнал 4…20мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. Встроенный цифровой дисплей. Температура окружающей среды: минус 38,4…+34,6 °С (для дисплея минус 20…+35 °С). Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. По типу поз. 195LT0020." Кол-во: 1

"Позиция 5" "Волноводный уровнемер. IP 65. Выходной сигнал 4…20мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. Встроенный цифровой дисплей. Температура окружающей среды: минус 38,4…+34,6 °С (для дисплея минус 20…+35 °С). По типу поз. 176LT5004. Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. По типу поз. 195LT0007." Кол-во: 1

"Позиция 6" "Волноводный уровнемер. IP 66. Выходной сигнал 4…20мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. Встроенный цифровой дисплей. Температура окружающей среды: минус 40…+35 °С (для дисплея минус 20…+35 °С). Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. по типу поз. 094LT0004" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Волноводный уровнемер. IP 66. Выходной сигнал 4…20мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. Встроенный цифровой дисплей. Температура окружающей среды: минус 40…+35 °С (для дисплея минус 20…+35 °С). Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. По типу поз. 176LT5004" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Волноводный уровнемер во взрывозащищенном исполнении (1Exi). IP 65. Выходной сигнал 4…20мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Встроенный цифровой дисплей. Температура окружающей среды: минус 40…+35 °С (для дисплея минус 20…+35 °С). Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. По типу поз. 196LT0011" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Масштабируемый преобразователь дифференциального давления исполнения Classic во взрывозащищенном исполнении. Комплектно: мембранный разделитель. Присоединение к процессу: с вентильным блоком 0305. Выходной сигнал:4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. По типу поз. 161FT0303" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Дифференциальный датчик давления во взрывозащищенном исполнении (1Exi). IP 65. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Температура процесса: минус 196…+65 °С. Комплектно: мембранный разделитель. Комплектно: пяти-вентильный блок. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. Комплектно: кабельный ввод из нержавеющей стали для бронированного кабеля. по типу поз. 196FT0104." Кол-во: 1

"Позиция 11" "Дифференциальный датчик давления во взрывозащищенном исполнении (1Exi). IP 65. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Температура процесса: минус 38,4…+345 °С. Комплектно: охладитель. Комплектно: пяти-вентильный блок. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. Комплектно: кабельный ввод из нержавеющей стали для бронированного кабеля. По типу поз.196FT0101" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Дифференциальный датчик давления. Настроенный диапазон измерения: 0…16 кПа. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. IP 65. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Температура процесса: минус 196…+65 °С. Комплектно: мембранный разделитель. Комплектно: пяти-вентильный клапанный блок. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. по типу поз. 195PDT0022. Комплектно: вентильный блок. Комплектно: кабельный ввод из нержавеющей стали для бронированного кабеля. по типу поз. 195PDT0022" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Дифференциальный датчик давления. Настроенный диапазон измерения: 0…16 кПа. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. IP 65. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Температура процесса: минус 40…+345 °С. Комплектно: пяти-вентильный клапанный блок. Комплектно: кабельный ввод из нержавеющей стали для бронированного кабеля. по типу поз. 195PDT0009" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Дифференциальный датчик давления во взрывозащищенном исполнении (1Exi). IP 65 .Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Температура процесса: минус 40…+65 °С. Комплектно: вентильный блок. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. Комплектно: кабельный ввод из нержавеющей стали для бронированного кабеля. По типу поз. 196PDT0013" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Датчик давления. Настроенный диапазон измерения: 0…0,4 МПа. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. IP 65. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Температура процесса: минус 165…+65 °С. Комплектно: мембранный разделитель. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. Комплектно:3-х ходовой вентильный блок. Комплектно: кабельный ввод из нержавеющей стали для бронированного кабеля. По типу поз. 160PT8002" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Датчик давления. Настроенный диапазон измерения: 0…1,0 МПа. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. IP 65. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Температура процесса: минус 196…+65 °С. Комплектно: мембранный разделитель. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. Комплектно:3-х ходовой вентильный блок. Комплектно: кабельный ввод из нержавеющей стали для бронированного кабеля. По типу поз. 195PT0016" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Датчик давления. Настроенный диапазон измерения: 0…1,6 МПа. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. IP 65. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Температура процесса: минус 40…+345 °С. Комплектно:3-х ходовой вентильный блок. Комплектно: кабельный ввод из нержавеющей стали для бронированного кабеля. По типу поз. 194PT0008" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Датчик избыточного давления во взрывозащищенном исполнении (Exi). IP 66. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Температура окружающей среды: минус 40 … +80 ºС. Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. Комплектно: Двух-вентильный клапанный блок. Материал монтажных частей: нержавеющая сталь 316 (по типу 0305). Температура окружающей среды: минус 50...+85 °С. По типу поз. 197PT0006." Кол-во: 1

"Позиция 19" "Датчик избыточного давления во взрывозащищенном исполнении. IP 66. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Комплектно: мембранный разделитель. Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. Комплектно: Двухвентильный клапанный блок копланарного исполнения. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. По типу поз. 161PT0301" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Датчик давления во взрывозащищенном исполнении (1Exi). IP 65. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Температура процесса: минус 40…+345 °С. Комплектно: вентильный блок. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. Комплектно: кабельный ввод из нержавеющей стали для бронированного кабеля. по типу поз.196PT0002" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Датчик давления во взрывозащищенном исполнении (1Exi). IP 65. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Комплектно: охладитель. Комплектно: двух-вентильный клапанный блок. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. Комплектно: кабельный ввод из нержавеющей стали для бронированного кабеля. По типу поз. 196PT0103,196PT0113" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Датчик давления во взрывозащищенном исполнении (1Exi). IP 65. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Комплектно: мембранный разделитель. Комплектно: двух-вентильный клапанный блок. По типу поз. 196PT0101, 196PT0111; Комплектно: кабельный ввод из нержавеющей стали для бронированного кабеля" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Манометр с трубчатой пружиной. Серия – нержавеющая сталь. Температура окружающей среды: минус 40…+60 °С. Комплектно: Двух-вентильный клапанный блок. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. по типу поз. 197PG0002B, 198PG0002" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Интеллектуальный преобразователь температуры. IP 65. Выходной сигнал: 4...20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Датчик поставляется в сборке с термопреобразователем. Температура окружающей среды: минус 38,4...+34,6 °С. Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. По типу поз. 160TT8004" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Термопреобразователь сопротивления. Взрывозащищенное исполнение. Диапазон измеряемых температур: минус 200...+100 oC. Температура окружающей среды: минус 38,4...+34,6 °С. По типу поз. 160TE8004" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Интеллектуальный преобразователь температуры. IP 65. Выходной сигнал: 4...20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Датчик поставляется в сборке с термопреобразователем. Температура окружающей среды: минус 38,4...+34,6 °С. Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. По типу поз. 195TT0026" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Термопреобразователь сопротивления. Взрывозащищенное исполнение. Диапазон измеряемых температур: минус 200...+100 oC. Температура окружающей среды: минус 38,4...+34,6 °С. по типу поз. 195TE0026" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Интеллектуальный преобразователь температуры. IP 65. Выходной сигнал: 4...20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Датчик поставляется в сборке с термопреобразователем. Температура окружающей среды: минус 38,4...+34,6 °С. Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. по типу поз. 195TT0013" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Термопреобразователь сопротивления. Взрывозащищенное исполнение. Диапазон измеряемых температур: минус 50...+250 oC. Температура окружающей среды: минус 38,4...+34,6 °С. по типу поз. 195TE0013" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Интеллектуальный преобразователь температуры. IP 66. Выходной сигнал: 4...20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. Встроенный цифровой ЖК-дисплей. Датчик поставляется в сборке с термопреобразователем. Температура окружающей среды: минус 40 …+35 ºС Комплектно: взрывозащищенный кабельный ввод из нерж. стали для бронированного кабеля. по типу поз. 094TT0002" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Термопреобразователь сопротивления. по типу поз. 198TT0006 Взрывозащищенное исполнение. Диапазон измеряемых температур: минус 50...+50 oC. Температура окружающей среды: минус 40...+35 °С. по типу поз. 094TE0002" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Интеллектуальный преобразователь температуры во взрывозащищенном исполнении (Exi). IP 65. Диапазон преобразуемых температур: "минус" 50 до 50˚С. Выходной сигнал: 4...20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. ЖК-дисплей. Температура окружающей среды: минус 40 … +85 ºС по типу поз. 198TT0006" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Термопреобразователь сопротивления со сварной защитной гильзой во взрывозащищенном исполнении (Exi). Диапазон измеряемых температур: "минус" 50 до 450 ˚С. Температура окружающей среды: минус 40...+85 °С. Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. по типу поз. 198TE0006" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Интеллектуальный преобразователь температуры во взрывозащищенном исполнении (Exi). IP 65. Выходной сигнал: 4...20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. ЖК-дисплей. Температура окружающей среды: минус 40 … +85 ºС по типу поз. 176TT5002" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Термопреобразователь сопротивления со сварной защитной гильзой во взрывозащищенном исполнении (Exi). Температура окружающей среды: минус 40...+85 °С. Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. по типу поз. 176TE5002" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Термопреобразователь сопротивления со сварной защитной гильзой во взрывозащищенном исполнении (Exi). Температура окружающей среды: минус 40...+85 °С. Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. по типу поз. 196TE0004" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Интеллектуальный преобразователь температуры во взрывозащищенном исполнении (1Exi). IP 65. Выходной сигнал: 4...20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. ЖК-дисплей. Температура окружающей среды: минус 40 … +85 ºС. по типу поз. 196TT0004" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Биметаллический термометр промышленного применения. Диапазон шкалы: минус 50...+50 °C. Класс точности: 1,0. IP 65. Температура окружающей среды: минус 40...+70 °С. по типу поз. 198TG0005" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Волноводный уровнемер. IP 66. Выходной сигнал 4…20мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Взрывозащищенное исполнение. Встроенный цифровой дисплей. Температура окружающей среды: минус 40…+35 °С (для дисплея минус 20…+35 °С). Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. по типу поз.050LT0034" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Волноводный уровнемер общепромышленного исполнения (Exi). IP 65. Выходной сигнал 4…20мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Встроенный цифровой дисплей. Температура окружающей среды: минус 40…+35 °С (для дисплея минус 20…+35 °С). Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. по типу поз.741LT0001A" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Волноводный уровнемер. IP 66. Выходной сигнал 4…20мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Общепромышленное применение. Встроенный цифровой дисплей. Температура окружающей среды: минус 40…+70 °С (для дисплея минус 20…+70 °С). Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом из нерж. стали для бронированного кабеля. по типу поз.075LT0007A" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Волноводный уровнемер Rosemount для измерения уровня. Общепромышленное исполнение. IP 65. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Материал корпуса – нержавеющая сталь. Стандартное исполнение - 0,1…4 МПа при t до 150°С. Присоединение к резервуару: фланец DN100, PN16 form A по DIN EN1092-1:2007. по типу поз.311LT0001A" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Датчик избыточного давления во взрывозащищенном исполнении (Exi). IP 66. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Температура окружающей среды: минус 40 … +80 ºС. Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. по типу поз.050PT0021 комплектно: Двух-вентильный клапанный блок. Материал монтажных частей: нержавеющая сталь 316. Температура окружающей среды: минус 50...+85 °С. 0305 (по типу)" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Датчик избыточного давления взрывозащищенного исполнения. Вид взрывозащиты: Exi - искробезопасная электрическая цепь. IP 65. Диапазон измерения давления: -97,5…2068 кПа. Настраиваемый диапазон: 0...1,6 МПа. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. по типу поз.311PT0007A. Комплектно: Двух-вентильный клапанный блок копланарного исполнения. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. 0305 (по типу)" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Манометр с трубчатой пружиной. Серия – нержавеющая сталь. Шкала: 0…1.6 МПа. Комплектно: Двух-вентильный клапанный блок Материал монтажных частей: нерж. сталь 316. по типу поз.311PG0002А" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Термопреобразователь сопротивления со сварной защитной гильзой общепромышленного исполнения. Температура окружающей среды: минус 40...+85 °С. Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. по типу поз.741TE0002A" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Интеллектуальный преобразователь температуры общепромышленного исполнения. IP 65. Выходной сигнал: 4...20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. ЖК-дисплей. Температура окружающей среды: минус 40 … +85 ºС. по типу поз.741TT0002A" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Термопреобразователь сопротивления со сварной защитной гильзой во взрывозащищенном исполнении (Exi). Температура окружающей среды: минус 40...+85 °С. Комплектно с взрывозащищенным кабельным вводом для бронированного кабеля. по типу поз.050TE0013" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Интеллектуальный преобразователь температуры во взрывозащищенном исполнении (Exi). IP 65. Выходной сигнал: 4...20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. ЖК-дисплей. Температура окружающей среды: минус 40 … +85 ºС по типу поз.050TT0013" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Комплектно: Двух-вентильный клапанный блок копланарного исполнения. Материал монтажных частей: нерж. сталь 316." Кол-во: 2

"Позиция 51" "Датчик избыточного давления в общепромышленном исполнении. IP 66. Выходной сигнал: 4…20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART. Комплектно с кабельным вводом для бронированного кабеля. по типу поз. 0710PT0001, поз. 0710PT0003" Кол-во: 2

"Позиция 52" "Термопреобразователь сопротивления. НСХ: Pt100. Тип ТС - одиночный, схема соединений 3-проводная. Соединительная головка – Rosemount, нерж.сталь" Кол-во: 1