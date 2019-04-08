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Номер извещения
ГП927030
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Поставка и передача в собственность службе автоматизации производственных процессов запасных частей оборудования КИП» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 14:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
Почтовый адрес
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
Контактный телефон
+7 812 605-08-60
Факс
--
Адрес электронной почты
Ekaterina.Kravchenko@vysotskspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кравченко Екатерина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Выборгский район
Ключевые слова:
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«Поставка и передача в собственность службе автоматизации производственных процессов запасных частей оборудования КИП» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.04.201923.04.2019 16:0023.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927030Подведение итогов не позднее «Поставка и передача в собственность службе автоматизации производственных процессов запасных частей оборудования КИП» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Поставка и передача в собственность службе автоматизации производственных процессов запасных частей оборудования КИП» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
26.51.52.130
26.51.52.120
26.51.51.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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