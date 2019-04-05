Емкостное оборудование (ОИ 455, ОИ 456). Договор заключается с ООО "НПП "ОЗНА-Инжиниринг" (ИНН 0278096217). по БЕ см. ОЛ версия №2 (давление изменено с 1,6 Мпа до 0,6 Мпа). Коррозия 5 мм за 20 лет (в ОЛ указано некорректно!!!)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927042 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Емкостное оборудование (ОИ 455, ОИ 456). Договор заключается с ООО "НПП "ОЗНА-Инжиниринг" (ИНН 0278096217). по БЕ см. ОЛ версия №2 (давление изменено с 1,6 Мпа до 0,6 Мпа). Коррозия 5 мм за 20 лет (в ОЛ указано некорректно!!!) Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционные торги Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА

Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА Юридический адрес 452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60 Почтовый адрес 452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60 Контактный телефон +7 347 292-79-13 доб. 1314 Факс {} Адрес электронной почты Kondratieva.nv@ozna.ru Ф.И.О. контактного лица Кондратьева Надежда Владиславовна Место рассмотрения предложений город Уфа Закупки и тендеры Башкортостан Республика Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru