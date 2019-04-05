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Номер извещения
ГП927042
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Емкостное оборудование (ОИ 455, ОИ 456). Договор заключается с ООО "НПП "ОЗНА-Инжиниринг" (ИНН 0278096217). по БЕ см. ОЛ версия №2 (давление изменено с 1,6 Мпа до 0,6 Мпа). Коррозия 5 мм за 20 лет (в ОЛ указано некорректно!!!)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 15:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 347 292-79-13 доб. 1314
Факс
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Адрес электронной почты
Kondratieva.nv@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондратьева Надежда Владиславовна
Место рассмотрения предложений
город Уфа
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Емкостное оборудование (ОИ 455, ОИ 456) После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг. ВАЖНО!!!! На ЭТП необходимо загрузить скан-копии распечатанных ОЛ с подтверждением технических параметров в графе "Параметры поставщика" (допускается рукописный текст) Типовую форму договора см. по ссылке http://ozna.ru/tenders/
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.04.201908.04.2019 13:0008.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927042Подведение итогов не позднее Емкостное оборудование (ОИ 455, ОИ 456) После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг. ВАЖНО!!!! На ЭТП необходимо загрузить скан-копии распечатанных ОЛ с подтверждением технических параметров в графе "Параметры поставщика" (допускается рукописный текст) Типовую форму договора см. по ссылке http://ozna.ru/tenders/ город Уфа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Емкостное оборудование (ОИ 455, ОИ 456) После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг. ВАЖНО!!!! На ЭТП необходимо загрузить скан-копии распечатанных ОЛ с подтверждением технических параметров в графе "Параметры поставщика" (допускается рукописный текст) Типовую форму договора см. по ссылке http://ozna.ru/tenders/
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно требований ОЛ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Октябрьский, ул.Космонавтов, д.65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 2
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Кол-во: 1
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