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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927067
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке сборных грузов автомобильным транспортом (фура 20 тн., 90 м3) по маршруту: г. Омск – г. Усть-Кут, Иркутская область.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4660
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
vi.rozhkov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рожков Виталий Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозке сборных грузов автомобильным транспортом (фура 20 тн., 90 м3) по маршруту: г. Омск – г. Усть-Кут, Иркутская область.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке сборных грузов автомобильным транспортом (фура 20 тн., 90 м3) по маршруту: г. Омск – г. Усть-Кут, Иркутская область.
Начальная цена
180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ориентировочный объем – 40 рейсов до 30 июня 2019 года автомобилями, грузоподъёмностью около 20 тн., 90 м3.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д. 2, Иркутская область.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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