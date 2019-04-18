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Номер извещения
31907692270
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор на поставку легковых автомобилей для нужд ООО "РВК-Воронеж"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 13:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07 доб. 1640
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иващенко Вероника Андреевна
Место рассмотрения предложений
Москва, Бережковская набережная, 38
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка переднеприводного легкового автомобиля Лада Ларгус (или эквивалент)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.04.2019 16:00 GMT +318.04.2019 16:0018.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907692270Дата и время окончания срока приема заявок Поставка переднеприводного легкового автомобиля Лада Ларгус (или эквивалент)Москва, Бережковская набережная, 38
Дата и время вскрытия заявок
18.04.2019 16:0018.04.2019 16:0018.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907692270Дата и время вскрытия заявок Поставка переднеприводного легкового автомобиля Лада Ларгус (или эквивалент)Москва, Бережковская набережная, 38
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 16:0030.05.2019 16:0030.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907692270Подведение итогов не позднее Поставка переднеприводного легкового автомобиля Лада Ларгус (или эквивалент)Москва, Бережковская набережная, 38
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка переднеприводного легкового автомобиля Лада Ларгус (или эквивалент)
Начальная цена
681 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
29.1
29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка легкового автомобиля бизнес-класса Kia Optima (или эквивалент)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.04.2019 16:00 GMT +318.04.2019 16:0018.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907692270Дата и время окончания срока приема заявок Поставка легкового автомобиля бизнес-класса Kia Optima (или эквивалент)Москва, Бережковская набережная, 38
Дата и время вскрытия заявок
18.04.2019 16:0018.04.2019 16:0018.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907692270Дата и время вскрытия заявок Поставка легкового автомобиля бизнес-класса Kia Optima (или эквивалент)Москва, Бережковская набережная, 38
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 16:0030.05.2019 16:0030.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907692270Подведение итогов не позднее Поставка легкового автомобиля бизнес-класса Kia Optima (или эквивалент)Москва, Бережковская набережная, 38
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка легкового автомобиля бизнес-класса Kia Optima (или эквивалент)
Начальная цена
1 918 933,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
29.1
29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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