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Номер извещения
ГП927035
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку сортового горячекатаного проката.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 15:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-85-54
Факс
Адрес электронной почты
Olga.Sichkovskaya@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Сичковская Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос предложений на поставку сортового горячекатаного проката
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 10:00 GMT +329.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927035Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку сортового горячекатаного прокатаКолпино
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 10:0029.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927035Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку сортового горячекатаного прокатаКолпино
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 17:0019.04.2019 17:0019.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927035Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку сортового горячекатаного прокатаКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку сортового горячекатаного проката
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
24.10.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 6
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