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Номер извещения
ГП927027
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (левое исполнение, Uк=5,5%) IP21; Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (правое исполнение, Uк=5,5%) IP21
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 14:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420076, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ЗАЛЕСНАЯ, ДОМ 4,
Почтовый адрес
420076, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Залесная, д.4
Контактный телефон
+7 843 557-90-58
Факс
--
Адрес электронной почты
omts@ekostroy116.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фёдорова Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
Казань
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Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (левое исполнение, Uк=5,5%) IP21; Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (правое исполнение, Uк=5,5%) IP21
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 12:00 GMT +328.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927027Дата и время окончания срока приема заявок Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (левое исполнение, Uк=5,5%) IP21; Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (правое исполнение, Uк=5,5%) IP21Казань
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 12:0028.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927027Дата и время вскрытия заявок Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (левое исполнение, Uк=5,5%) IP21; Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (правое исполнение, Uк=5,5%) IP21Казань
Подведение итогов не позднее
03.04.2019 09:0003.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927027Подведение итогов не позднее Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (левое исполнение, Uк=5,5%) IP21; Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (правое исполнение, Uк=5,5%) IP21Казань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.04.201903.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927027Подведение итогов не позднее Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (левое исполнение, Uк=5,5%) IP21; Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (правое исполнение, Uк=5,5%) IP21Казань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (левое исполнение, Uк=5,5%) IP21; Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (правое исполнение, Uк=5,5%) IP21
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии со списком
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нижнекамск, ул.Индустриальная 28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СК ЭКОСТРОЙ
Все закупки и тендеры СК ЭКОСТРОЙ
Адрес местонахождения
420076, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ЗАЛЕСНАЯ, ДОМ 4,
420076, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Залесная, д.4
27.11.43.000
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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