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    Главная / Торги / Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (левое исполнение, Uк=5,5%) IP21; Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (правое исполнение, Uк=5,5%) IP21

    Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (левое исполнение, Uк=5,5%) IP21; Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (правое исполнение, Uк=5,5%) IP21

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927027Дата и время окончания срока приема заявок Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (левое исполнение, Uк=5,5%) IP21; Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (правое исполнение, Uк=5,5%) IP21КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927027

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (левое исполнение, Uк=5,5%) IP21; Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (правое исполнение, Uк=5,5%) IP21

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 14:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    схема

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЭКОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СК ЭКОСТРОЙ

    Юридический адрес

    420076, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ЗАЛЕСНАЯ, ДОМ 4,

    Почтовый адрес

    420076, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Залесная, д.4

    Контактный телефон

    +7 843 557-90-58

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    omts@ekostroy116.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фёдорова Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (левое исполнение, Uк=5,5%) IP21; Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (правое исполнение, Uк=5,5%) IP21

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 12:00 GMT +328.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927027Дата и время окончания срока приема заявок Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (левое исполнение, Uк=5,5%) IP21; Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (правое исполнение, Uк=5,5%) IP21Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 12:0028.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927027Дата и время вскрытия заявок Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (левое исполнение, Uк=5,5%) IP21; Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (правое исполнение, Uк=5,5%) IP21Казань

    Подведение итогов не позднее

    03.04.2019 09:0003.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927027Подведение итогов не позднее Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (левое исполнение, Uк=5,5%) IP21; Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (правое исполнение, Uк=5,5%) IP21Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.201903.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927027Подведение итогов не позднее Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (левое исполнение, Uк=5,5%) IP21; Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (правое исполнение, Uк=5,5%) IP21Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (левое исполнение, Uк=5,5%) IP21; Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (правое исполнение, Uк=5,5%) IP21

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии со списком

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Нижнекамск, ул.Индустриальная 28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    предоплата 50%
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК ЭКОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СК ЭКОСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    420076, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ЗАЛЕСНАЯ, ДОМ 4,

    420076, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Залесная, д.4

    Классификатор ОКПД2

    27.11.43.000

    Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    схема

    20.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (правое исполнение, Uк=5,5%) IP21"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Трансформатор сухой ТСДЗГЛ11-630/10-У3, 6/0,4 Д/Ун-11 У3 (левое исполнение, Uк=5,5%) IP21"

    Кол-во: 1

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