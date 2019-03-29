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    Главная / Торги / Оказание услуг по перевозке сборных грузов автомобильным транспортом по маршруту: г. Омск – 72 км. Чаяндинского НГКМ, через «ВСТО».

    Оказание услуг по перевозке сборных грузов автомобильным транспортом по маршруту: г. Омск – 72 км. Чаяндинского НГКМ, через «ВСТО».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927050Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке сборных грузов автомобильным транспортом по маршруту: г. Омск – 72 км. Чаяндинского НГКМ, через «ВСТО».МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927050

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по перевозке сборных грузов автомобильным транспортом по маршруту: г. Омск – 72 км. Чаяндинского НГКМ, через «ВСТО».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 15:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4660

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    vi.rozhkov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рожков Виталий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по перевозке сборных грузов автомобильным транспортом по маршруту: г. Омск – 72 км. Чаяндинского НГКМ, через «ВСТО».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927050Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке сборных грузов автомобильным транспортом по маршруту: г. Омск – 72 км. Чаяндинского НГКМ, через «ВСТО».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке сборных грузов автомобильным транспортом по маршруту: г. Омск – 72 км. Чаяндинского НГКМ, через «ВСТО».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Планируемый объем – 20 рейсов до 31 мая 2019 г. автомобилями, грузоподъемностью 20 тн.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    72 км. Чаяндинского НГКМ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за оказанные услуги производится без авансирования, в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта оказанных услуг и предоставления всех отчетных документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по перевозке сборных грузов автомобильным транспортом по маршруту: г. Омск – 72 км. Чаяндинского НГКМ, через «ВСТО»."

    Кол-во: 20

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    03.06.2020 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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