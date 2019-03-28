Оказание услуг по техническому облуживанию, ремонту и обслуживанию программного обеспечения контрольно-кассовой техники

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата услуг производится в безналичной форме, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно. Оплата Заказчиком, за оказанные услуги, не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта оказания услуг по Договору. Исполнитель обязуется оказать услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями действующего законодательства к услугам данного вида. Результатом оказания Услуг является подписанный Акт приема-сдачи оказанных услуг