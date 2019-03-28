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Номер извещения
31907661718
Уникальный номер закупки
218184
Наименование закупки
Электрическое оборудование (Весы инвест.программа)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 14:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1
Почтовый адрес
163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1
Контактный телефон
+7 818 268-35-36 доб. 1224
Факс
+7 818 268-10-08
Адрес электронной почты
PropalovaYA@arhgpgr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пропалова Яна Андреевна
Место рассмотрения предложений
Архангельск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Весы платформенные (Инвест.программа)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Весы платформенные (Инвест.программа)
Начальная цена
96 457,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1
26.51
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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