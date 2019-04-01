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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907667861
Уникальный номер закупки
218 182
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Покрытия лакокрасочные"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 14:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н
Почтовый адрес
196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж
Контактный телефон
+7 812 775-00-47
Факс
+7 812 775-00-48
Адрес электронной почты
info@gazenergoinform.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукушкин Илья Викторович
Место рассмотрения предложений
Согласно документации по проведению запроса предложений
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара. Покрытия лакокрасочные.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара. Покрытия лакокрасочные.
Начальная цена
3 834 810,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
20.30
20.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 36
Кол-во: 72
Кол-во: 595
Кол-во: 15
Кол-во: 140
Кол-во: 2100
Кол-во: 723
Кол-во: 30
Кол-во: 300
Кол-во: 236600
Кол-во: 2080
Кол-во: 132600
Кол-во: 43680
Кол-во: 156000
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 724
Кол-во: 80
Кол-во: 558.5
Кол-во: 338
Кол-во: 14
Кол-во: 1095
Кол-во: 0.8
Кол-во: 3.2
Кол-во: 1.3
Кол-во: 3.5
Кол-во: 2.1
Кол-во: 0.9
Кол-во: 4.2
Кол-во: 2.3
Кол-во: 31
Кол-во: 379
Кол-во: 20
Кол-во: 617
Кол-во: 1838
Кол-во: 450
Кол-во: 16458
Кол-во: 965.5
Кол-во: 212
Кол-во: 110.3
Кол-во: 329.6
Кол-во: 556.5
Кол-во: 910.2
Кол-во: 1758.7
Кол-во: 867.5
Кол-во: 105
Кол-во: 265
Кол-во: 270
Кол-во: 45
Кол-во: 10
Кол-во: 55
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 510
Кол-во: 442.5
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