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    Главная / Торги / Поставка бензина и дизельного с апреля по декабрь 2019 года

    Поставка бензина и дизельного с апреля по декабрь 2019 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907661699Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бензина и дизельного топлива с апреля по декабрь 2019 годаг. Великие ЛукиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907661699

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бензина и дизельного с апреля по декабрь 2019 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Приложение к извещению

    Технические требования

    Структура НМЦ

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ВОДОКАНАЛ Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
    Все закупки и тендеры МП ВОДОКАНАЛ Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

    Юридический адрес

    182113, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПЕР ВОДОПРОВОДНЫЙ, 10,

    Почтовый адрес

    182113, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПЕР ВОДОПРОВОДНЫЙ, 10

    Контактный телефон

    +7 81153 5-39-24

    Факс

    +7 81153 5-39-24

    Адрес электронной почты

    omtc_vodocanal@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щеглова Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Великие Луки

    Закупки и тендеры Псковская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бензина и дизельного топлива с апреля по декабрь 2019 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 10:00 GMT +328.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907661699Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бензина и дизельного топлива с апреля по декабрь 2019 годаг. Великие Луки

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 10:0028.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907661699Дата и время вскрытия заявок Поставка бензина и дизельного топлива с апреля по декабрь 2019 годаг. Великие Луки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.03.201928.03.2019 14:0028.03.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907661699Подведение итогов не позднее Поставка бензина и дизельного топлива с апреля по декабрь 2019 годаг. Великие Луки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бензина и дизельного топлива с апреля по декабрь 2019 года

    Начальная цена

    1 900 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Невозможно определить объем поставляемого товара

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - г. Великие Луки (не менее трех в черте города), - Великолукский район - г. Псков, - г. Санкт- Петербург, - Ленинградская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчеты по договору производятся в безналичной форме в российских рублях. Возврат денежных средств производится в российских рублях на основании письменного распоряжения ПОКУПАТЕЛЯ и подписанного акта сверки взаиморасчетов Сторонами. Цена на Товары, получаемые Держателями Карт на ТО, соответствует их цене за наличный расчет, установленной на ТО на момент получения Товаров Держателями карт ( по розничной цене заправки на дату отпуска товара), но не превышающей цену, определенную по результатам закупки: АИ 92 ___р/литр, АИ -95 - _______р/литр, ДТ - ______р/лит
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МП ВОДОКАНАЛ Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
    Все закупки и тендеры МП ВОДОКАНАЛ Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

    Адрес местонахождения

    182113, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПЕР ВОДОПРОВОДНЫЙ, 10,

    182113, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПЕР ВОДОПРОВОДНЫЙ, 10

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20.1

    Производство жидкого топлива

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство жидкого топлива"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Производство жидкого топлива"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Производство жидкого топлива"

    Кол-во: 0

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