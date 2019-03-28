Поставка бензина и дизельного с апреля по декабрь 2019 года

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчеты по договору производятся в безналичной форме в российских рублях. Возврат денежных средств производится в российских рублях на основании письменного распоряжения ПОКУПАТЕЛЯ и подписанного акта сверки взаиморасчетов Сторонами. Цена на Товары, получаемые Держателями Карт на ТО, соответствует их цене за наличный расчет, установленной на ТО на момент получения Товаров Держателями карт ( по розничной цене заправки на дату отпуска товара), но не превышающей цену, определенную по результатам закупки: АИ 92 ___р/литр, АИ -95 - _______р/литр, ДТ - ______р/лит