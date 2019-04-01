Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Средства индивидуальной защиты"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

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В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кепи-бейсболка" Кол-во: 426

"Позиция 2" "Плащ влагозащитный" Кол-во: 150

"Позиция 3" "Жилет сигнальный" Кол-во: 260

"Позиция 4" "Белье нательное утепленное (огнестойкое)" Кол-во: 17

"Позиция 5" "Белье мужское трикотажное х/б" Кол-во: 25

"Позиция 6" "Халат мужской/женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий" Кол-во: 10

"Позиция 7" "Костюм рабочий женский для административно-хозяйственных служб" Кол-во: 15

"Позиция 8" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур,от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 13

"Позиция 9" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 30

"Позиция 10" "Костюм женский для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 25

"Позиция 11" "Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 46

"Позиция 12" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 150

"Позиция 13" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 37

"Позиция 14" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 268