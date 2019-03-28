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    Главная / Торги / Канцтовары (Бланки)

    Канцтовары (Бланки)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 11:5928.03.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907661723Дата и время окончания срока приема заявок Канцтовары (Бланки)АрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907661723

    Уникальный номер закупки

    218161

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Канцтовары (Бланки)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 14:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническое задание

    Форма 12 Описание поставляемого товара

    Форма 3 Коммерческое предложение

    Документация о запросе предложений в электронной форме №218161

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №218161

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Почтовый адрес

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Контактный телефон

    +7 818 268-35-36 доб. 1224

    Факс

    +7 818 268-10-08

    Адрес электронной почты

    PropalovaYA@arhgpgr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пропалова Яна Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Закупки и тендеры Принадлежности канцелярские бумажные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Канцтовары (Бланки)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.04.201902.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907661723Подведение итогов не позднее Канцтовары (Бланки)Архангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Канцтовары (Бланки)

    Начальная цена

    49 604,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    17.23.13

    Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вкладыш для удостоверений"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Бланк (Общий)"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 3"

    "Бланк (Приказы)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 4"

    "Бланк (Главный бухгалтер)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 5"

    "Бланк (заместитель генерального директора)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 6"

    "Визитная карточка"

    Кол-во: 900

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