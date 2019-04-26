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Номер извещения
ГП927019
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования КИП (Датчики давления) по 110-120 линиям (дефицит) в рамках реализации проекта "Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец-КС Славянская".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 13:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 916 821-29-52
Факс
--
Адрес электронной почты
Artur.Nikolaev@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Николаев Артур Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка оборудования КИП (Датчиков давления)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2019 16:30 GMT +326.04.2019 16:3026.04.2019 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927019Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования КИП (Датчиков давления)Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2019 16:3026.04.2019 16:3026.04.2019 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927019Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования КИП (Датчиков давления)Москва
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 18:0030.11.2019 18:0030.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927019Подведение итогов не позднее Поставка оборудования КИП (Датчиков давления)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования КИП (Датчиков давления)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с приложенной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с приложенной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
33.20.52.319
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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