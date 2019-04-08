Поставка труб стальных электросварных и труб стальных прямошовных в соответствие с ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10706-76 для ООО "Оренбург Водоканал"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907666533 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка труб стальных электросварных и труб стальных прямошовных в соответствие с ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10706-76 для ООО "Оренбург Водоканал" Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционные торги Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»

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