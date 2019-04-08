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Номер извещения
31907661533
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товара (Комплект вентиляторов для преобразователя частоты Vacon)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 14:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
Контактный телефон
+7 831 233-03-37
Факс
--
Адрес электронной почты
lavolkova@vodokanal-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волкова Любовь Андреевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Закупки и тендеры Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара (Комплект вентиляторов для преобразователя частоты Vacon)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара (Комплект вентиляторов для преобразователя частоты Vacon)
Начальная цена
314 043,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка силами и средствами Поставщика до склада Покупателя (г. Н. Новгород, Ларина 20)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
28.25.20.110
28.25.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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