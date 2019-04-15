www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927011
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Организация, присоединение и сопровождение каналов связи и телеинформации, телефонизация и подключение к сети интернет завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия, Московская область) – Воскресенский район, вблизи д. Свистягино
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 13:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13
Почтовый адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13
Контактный телефон
+7 495 926-26-50
Факс
{}
Адрес электронной почты
vladislav.bondarenko@agk-1.com
Ф.И.О. контактного лица
Бондаренко Владислав Эдуардович
Место рассмотрения предложений
Красногорский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Организация, присоединение и сопровождение каналов связи и телеинформации, телефонизация и подключение к сети интернет
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 11:00 GMT +315.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927011Дата и время окончания срока приема заявок Организация, присоединение и сопровождение каналов связи и телеинформации, телефонизация и подключение к сети интернетКрасногорский район
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 11:0015.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927011Дата и время вскрытия заявок Организация, присоединение и сопровождение каналов связи и телеинформации, телефонизация и подключение к сети интернетКрасногорский район
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 11:0026.04.2019 11:0026.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927011Подведение итогов не позднее Организация, присоединение и сопровождение каналов связи и телеинформации, телефонизация и подключение к сети интернетКрасногорский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация, присоединение и сопровождение каналов связи и телеинформации, телефонизация и подключение к сети интернет
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13
61.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 36
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.