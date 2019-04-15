Организация, присоединение и сопровождение каналов связи и телеинформации, телефонизация и подключение к сети интернет завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия, Московская область) – Воскресенский район, вблизи д. Свистягино

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927011 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Организация, присоединение и сопровождение каналов связи и телеинформации, телефонизация и подключение к сети интернет завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия, Московская область) – Воскресенский район, вблизи д. Свистягино Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ-1

Все закупки и тендеры АГК-1 Юридический адрес 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13 Почтовый адрес 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13 Контактный телефон +7 495 926-26-50 Факс {} Адрес электронной почты vladislav.bondarenko@agk-1.com Ф.И.О. контактного лица Бондаренко Владислав Эдуардович Место рассмотрения предложений Красногорский район Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова: рис

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