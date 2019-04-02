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    Главная / Торги / Закупка поковок вчерне (Вилка; 38ХГН, Гайка; 34ХН1М, Крышка; 40Х, Ступица; 10ХСНД и др.)

    Закупка поковок вчерне (Вилка; 38ХГН, Гайка; 34ХН1М, Крышка; 40Х, Ступица; 10ХСНД и др.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 13:0002.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927010Дата и время окончания срока приема заявок Закупка поковок вчерне (Вилка; 38ХГН, Гайка; 34ХН1М, Крышка; 40Х, Ступица; 10ХСНД и др.)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927010

    Уникальный номер закупки

    241

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка поковок вчерне (Вилка; 38ХГН, Гайка; 34ХН1М, Крышка; 40Х, Ступица; 10ХСНД и др.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 13:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Эскизы

    Приложение №1 - Заявка на участие

    Приложение №2 - Анкета

    Типовая форма договора поставки

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-19-28

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    d.nikolaev@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Николаев Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка поковок вчерне (Вилка; 38ХГН, Гайка; 34ХН1М, Крышка; 40Х, Ступица; 10ХСНД и др.)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927010Подведение итогов не позднее Закупка поковок вчерне (Вилка; 38ХГН, Гайка; 34ХН1М, Крышка; 40Х, Ступица; 10ХСНД и др.)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка поковок вчерне (Вилка; 38ХГН, Гайка; 34ХН1М, Крышка; 40Х, Ступица; 10ХСНД и др.)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "42189.02.09"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "11080.28.021-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "11080.17.670-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "11080.02.179"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "11080.02.146"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "11080.02.126"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "11080.02.005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "11078.75.251"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "11078.55.803"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "11078.51.149"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "11078.30.008"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "11078.05.820"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "11078.02.121"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "11077.31.02"

    Кол-во: 169

    "Позиция 15"

    "11077.28.70"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "11077.28.65"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "11077.28.515"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "11077.28.385"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "11077.28.384"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "11077.28.153"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "11077.17.71"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "11077.17.670"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "11077.06.89-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "11077.06.78"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "11077.06.203-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "11077.06.132"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "11077.05.320"

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "11077.05.319"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "11077.05.318"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "11077.05.317"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "11077.05.316"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "11077.05.315"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "11077.05.314"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "11077.05.313"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "11077.05.312"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "11077.05.303"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "11077.05.282"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "11077.04.312"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "11077.04.260"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "11077.04.151"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "11077.01.516"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "11075.05.344"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "11075.05.343"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "11036.62.20-1"

    Кол-во: 4

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