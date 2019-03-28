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Номер извещения
31907660846
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Дефектация корпусов судов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 12:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
Почтовый адрес
117342, Москва, ул. Введенского, 1
Контактный телефон
+7 48235 4-49-36
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@zavod-zvezda.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матросова Наталия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 172739, Тверская обл., ЗАТО Солнечный, ул. Новая, дом 80.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Дефектация корпусов судов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 09:00 GMT +328.03.2019 09:0028.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907660846Дата и время окончания срока приема заявок Дефектация корпусов судов Российская Федерация, 172739, Тверская обл., ЗАТО Солнечный, ул. Новая, дом 80.
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 09:0028.03.2019 09:0028.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907660846Дата и время вскрытия заявок Дефектация корпусов судов Российская Федерация, 172739, Тверская обл., ЗАТО Солнечный, ул. Новая, дом 80.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дефектация корпусов судов
Начальная цена
140 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПЦАП"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
117342, Москва, ул. Введенского, 1
33.15.10.000
33.15
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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