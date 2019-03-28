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    Главная / Торги / Запрос предложений на выполнение термообработки (закалка, отпуск)

    Запрос предложений на выполнение термообработки (закалка, отпуск)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 17:0028.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927014Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на выполнение термообработки (закалка, отпуск).КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927014

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на выполнение термообработки (закалка, отпуск)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 13:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1 к извещению от 20.03.2019

    Извещение от 20.03.2019

    Анкета поставщика

    Соглашение о конфиденциальности

    Договор подряда общества

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Elena.Vasileva2@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Елена Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на выполнение термообработки (закалка, отпуск).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 16:3030.04.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927014Подведение итогов не позднее Запрос предложений на выполнение термообработки (закалка, отпуск).Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на выполнение термообработки (закалка, отпуск).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.61.21

    Услуги по термообработке металлов, кроме нанесения металлических покрытий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "3537.11.06.032"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "3537.11.01.028"

    Кол-во: 24

    "Позиция 3"

    "3536.19.00.052"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "3536.19.00.031"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "3536.19.00.004"

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "3711.05.10.001"

    Кол-во: 16

    "Позиция 7"

    "3572.05.10.001"

    Кол-во: 16

    "Позиция 8"

    "3555.09.00.005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "3537.11.04.001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "3549.10.02.002-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "3537.69.02.301"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "3537.67.01.151"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "3537.09.01.301"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "3712.05.07.006"

    Кол-во: 96

    "Позиция 15"

    "3548.05.02.301"

    Кол-во: 18

    "Позиция 16"

    "3546.03.04.232"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "3537.72.02.504"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "3537.72.02.303"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "3537.72.02.104"

    Кол-во: 72

    "Позиция 20"

    "3536.59.01.064"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "3536.59.01.062"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "3712.05.02.505"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "3712.05.02.504"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "3519.05.10.401"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "3555.09.00.001"

    Кол-во: 14

    "Позиция 26"

    "3554.11.01.001"

    Кол-во: 7

    "Позиция 27"

    "3536.08.01.001"

    Кол-во: 1

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