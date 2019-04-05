Поставка оборудования в соответствии с рабочим проектом «Техническое перевооружение паровой и водогрейной котельной АО «ММЗ» в части «Автоматизация котла ПТВМ-30М» (Приложение № 3 к Договору); Выполнение работ (оказание услуг) по монтажным, пусконаладочным работам Оборудования, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг) в соответствии со спецификацией работ (Приложение № 1) и рабочим проектом «Техническое перевооружение паровой и водогрейной котельной АО «ММЗ» в части «Автоматизация котла ПТВМ-30М» (Приложение № 3 к Договору).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907661010 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка оборудования в соответствии с рабочим проектом «Техническое перевооружение паровой и водогрейной котельной АО «ММЗ» в части «Автоматизация котла ПТВМ-30М» (Приложение № 3 к Договору); Выполнение работ (оказание услуг) по монтажным, пусконаладочным работам Оборудования, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг) в соответствии со спецификацией работ (Приложение № 1) и рабочим проектом «Техническое перевооружение паровой и водогрейной котельной АО «ММЗ» в части «Автоматизация котла ПТВМ-30М» (Приложение № 3 к Договору). Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

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