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Номер извещения
31907661010
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования в соответствии с рабочим проектом «Техническое перевооружение паровой и водогрейной котельной АО «ММЗ» в части «Автоматизация котла ПТВМ-30М» (Приложение № 3 к Договору); Выполнение работ (оказание услуг) по монтажным, пусконаладочным работам Оборудования, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг) в соответствии со спецификацией работ (Приложение № 1) и рабочим проектом «Техническое перевооружение паровой и водогрейной котельной АО «ММЗ» в части «Автоматизация котла ПТВМ-30М» (Приложение № 3 к Договору).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 13:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
Почтовый адрес
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Контактный телефон
+7 8362 68-30-55
Факс
+7 8362 42-87-17
Адрес электронной почты
sozd@marimmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самохина Валентина Александровна
Место рассмотрения предложений
Йошкар-Ола
Закупки и тендеры Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления
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Поставка оборудования в соответствии с рабочим проектом «Техническое перевооружение паровой и водогрейной котельной АО «ММЗ» в части «Автоматизация котла ПТВМ-30М» (Приложение № 3 к Договору); Выполнение работ (оказание услуг) по монтажным, пусконаладочным работам Оборудования, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг) в соответствии со спецификацией работ (Приложение № 1) и рабочим проектом «Техническое перевооружение паровой и водогрейной котельной АО «ММЗ» в части «Автоматизация котла ПТВМ-30М» (Приложение № 3 к Договору).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 10:00 GMT +305.04.2019 10:0005.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907661010Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования в соответствии с рабочим проектом «Техническое перевооружение паровой и водогрейной котельной АО «ММЗ» в части «Автоматизация котла ПТВМ-30М» (Приложение № 3 к Договору); Выполнение работ (оказание услуг) по монтажным, пусконаладочным работам Оборудования, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг) в соответствии со спецификацией работ (Приложение № 1) и рабочим проектом «Техническое перевооружение паровой и водогрейной котельной АО «ММЗ» в части «Автоматизация котла ПТВМ-30М» (Приложение № 3 к Договору). Йошкар-Ола
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.04.2019 10:0012.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907661010Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка оборудования в соответствии с рабочим проектом «Техническое перевооружение паровой и водогрейной котельной АО «ММЗ» в части «Автоматизация котла ПТВМ-30М» (Приложение № 3 к Договору); Выполнение работ (оказание услуг) по монтажным, пусконаладочным работам Оборудования, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг) в соответствии со спецификацией работ (Приложение № 1) и рабочим проектом «Техническое перевооружение паровой и водогрейной котельной АО «ММЗ» в части «Автоматизация котла ПТВМ-30М» (Приложение № 3 к Договору). Йошкар-Ола
Дата и время проведения
16.04.2019 10:0016.04.2019 10:0016.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907661010Дата и время проведения Поставка оборудования в соответствии с рабочим проектом «Техническое перевооружение паровой и водогрейной котельной АО «ММЗ» в части «Автоматизация котла ПТВМ-30М» (Приложение № 3 к Договору); Выполнение работ (оказание услуг) по монтажным, пусконаладочным работам Оборудования, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг) в соответствии со спецификацией работ (Приложение № 1) и рабочим проектом «Техническое перевооружение паровой и водогрейной котельной АО «ММЗ» в части «Автоматизация котла ПТВМ-30М» (Приложение № 3 к Договору). Йошкар-Ола
Подведение итогов не позднее
22.04.2019 12:0522.04.2019 12:0522.04.2019 12:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907661010Подведение итогов не позднее Поставка оборудования в соответствии с рабочим проектом «Техническое перевооружение паровой и водогрейной котельной АО «ММЗ» в части «Автоматизация котла ПТВМ-30М» (Приложение № 3 к Договору); Выполнение работ (оказание услуг) по монтажным, пусконаладочным работам Оборудования, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг) в соответствии со спецификацией работ (Приложение № 1) и рабочим проектом «Техническое перевооружение паровой и водогрейной котельной АО «ММЗ» в части «Автоматизация котла ПТВМ-30М» (Приложение № 3 к Договору). Йошкар-Ола
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.04.201922.04.2019 12:0522.04.2019 12:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907661010Подведение итогов не позднее Поставка оборудования в соответствии с рабочим проектом «Техническое перевооружение паровой и водогрейной котельной АО «ММЗ» в части «Автоматизация котла ПТВМ-30М» (Приложение № 3 к Договору); Выполнение работ (оказание услуг) по монтажным, пусконаладочным работам Оборудования, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг) в соответствии со спецификацией работ (Приложение № 1) и рабочим проектом «Техническое перевооружение паровой и водогрейной котельной АО «ММЗ» в части «Автоматизация котла ПТВМ-30М» (Приложение № 3 к Договору). Йошкар-Ола
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования в соответствии с рабочим проектом «Техническое перевооружение паровой и водогрейной котельной АО «ММЗ» в части «Автоматизация котла ПТВМ-30М» (Приложение № 3 к Договору); Выполнение работ (оказание услуг) по монтажным, пусконаладочным работам Оборудования, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг) в соответствии со спецификацией работ (Приложение № 1) и рабочим проектом «Техническое перевооружение паровой и водогрейной котельной АО «ММЗ» в части «Автоматизация котла ПТВМ-30М» (Приложение № 3 к Договору).
Начальная цена
7 421 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
26.51.66.133
26.51.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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