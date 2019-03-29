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Номер извещения
ГП915997
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку отсечных дисковых затворов для блока комплексной очистки (БКО) в рамках реализации проекта UzGTL
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 12:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2700
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
elena.kurbatova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Курбатова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Запрос предложений на поставку отсечных дисковых затворов для блока комплексной очистки (БКО) в рамках реализации проекта UzGTL
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 14:00 GMT +329.03.2019 14:0029.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915997Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку отсечных дисковых затворов для блока комплексной очистки (БКО) в рамках реализации проекта UzGTLБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 14:3029.03.2019 14:3029.03.2019 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915997Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку отсечных дисковых затворов для блока комплексной очистки (БКО) в рамках реализации проекта UzGTLБалашиха
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 15:0030.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915997Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку отсечных дисковых затворов для блока комплексной очистки (БКО) в рамках реализации проекта UzGTLБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку отсечных дисковых затворов для блока комплексной очистки (БКО) в рамках реализации проекта UzGTL
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Отсечные дисковые затворы согласно Заявке на материалы UZGTL-CGM-INS-MR-10-0-0034 - 11 шт. со следующими идентификационными номерами: 110-KV-1201, 110-KV-1202, 110-KV-1203, 110-KV-1204, 110-KV-1207, 110-KV-1208, 110-KV-1209, 110-KV-1210, 110-KV-1212, 110-KV-1213, 110-KV-1214
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия поставки: FOB (Incoterms 2010), ближайший к производителю морской порт или речной порт Волжского бассейна, способный обработать данный груз к отправке. Порт отгрузки должен быть согласован с ПокупателемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
29.13.13.210
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11
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