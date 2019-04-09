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Номер извещения
31907668469
Уникальный номер закупки
29
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 15:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00 доб. 6260
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
a.yakupova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Якупова Альбина Ильгизовна
Место рассмотрения предложений
Оренбург, ул.Потехина,41
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 10:00 GMT +309.04.2019 10:0009.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907668469Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников Оренбург, ул.Потехина,41
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 10:0009.04.2019 10:0009.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907668469Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников Оренбург, ул.Потехина,41
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 10:0025.04.2019 10:0025.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907668469Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников Оренбург, ул.Потехина,41
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников
Начальная цена
2 077 815,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.ОренбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
86.90.19.190
86.90.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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