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    Главная / Торги / Поставка Хозтоваров и Бытовой химии

    Поставка Хозтоваров и Бытовой химии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 16:4028.03.2019 16:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927056Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Хозтоваров и Бытовой химииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927056

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Хозтоваров и Бытовой химии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 16:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4394

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    o.panteleeva@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пантелеева Ольга Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Хозтоваров и Бытовой химии

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 13:0012.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927056Подведение итогов не позднее Поставка Хозтоваров и Бытовой химииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Хозтоваров и Бытовой химии

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    20.41.44.190

    Средства чистящие прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мешки для мусора 120л особо прочные в рулонах"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 2"

    "Мешки для мусора 60л особо прочные в рулонах"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Мешки для мусора 30л особо прочные в рулонах"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Пергаментная бумага для выпечки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Фольга для запекания " Саянская""

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Салфетки бумажные 500шт."

    Кол-во: 14000

    "Позиция 7"

    "ЖМС №2"

    Кол-во: 60

    "Позиция 8"

    "Щетки ворсяные - сметки"

    Кол-во: 45

    "Позиция 9"

    "Щетки для очистки пищевых отходов"

    Кол-во: 90

    "Позиция 10"

    "Мыло для рук (туалетное) 100шт."

    Кол-во: 3000

    "Позиция 11"

    "Мыло жидкое 5л."

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Мыло хоз. 82% 200гр"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 13"

    "Порошок стиральный ручная стирка ЛОСК"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Порошок стиральный Автомат ЛОСК"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Бумага туалетная ( 4шт. В упаковке)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Перчатки медицинские латексные 100шт в упаковке "HIGH RISK""

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Перчатки медицинские латексные 100шт в упаковке "HIGH RISK""

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Перчатки медицинские латексные 100шт в упаковке "HIGH RISK""

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "Перчатки медицинские латексные смотровые "HIGH RISK"12 INCHES 50шт. в упаковке"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Перчатки медицинские латексные смотровые "HIGH RISK"12 INCHES 50шт. в упаковке"

    Кол-во: 60

    "Позиция 21"

    "Перчатки медицинские латексные смотровые "HIGH RISK" 12 INCHES 50шт. в упаковке"

    Кол-во: 40

    "Позиция 22"

    "ЖМС№9"

    Кол-во: 150

    "Позиция 23"

    "ЖМС №5"

    Кол-во: 150

    "Позиция 24"

    "Губки для посуды Макси супер VCLEAN 5шт. в упаковке"

    Кол-во: 150

    "Позиция 25"

    "Мочалка металлическая "Fine Life" (в упаковке 5 шт.)"

    Кол-во: 720

    "Позиция 26"

    "Трикотажные перчатки с точечным ПВХ-покрытием «Сити»"

    Кол-во: 200

    "Позиция 27"

    ""Триклосерт" 1л"

    Кол-во: 90

    "Позиция 28"

    "Нейтральный концентрат с усиленным моющим действием "PRO-BRITE" NUTRAX 087-5, 5 литров"

    Кол-во: 40

    "Позиция 29"

    "ЖМС№6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "ЖМС№40"

    Кол-во: 200

    "Позиция 31"

    "Профессиональное средство для посудомоечных машин Pro-Brite MDW A-11 5 литров"

    Кол-во: 100

    "Позиция 32"

    "Пищевая пленка самоклеящаяся (45см*200м)рулон"

    Кол-во: 200

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    • Любые заказчики и поставщики
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