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    Главная / Торги / Поставка соли технической для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"

    Поставка соли технической для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 07:0005.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907661165Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соли технической для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"г.СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907661165

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка соли технической для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 13:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация №25

    Извещение №25

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 3462 22-51-84 доб. 191

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нюдь Артур Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Услуги по специализированной оптовой торговле прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка соли технической для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 07:00 GMT +305.04.2019 07:0005.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907661165Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соли технической для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"г.Сургут

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.04.2019 08:0005.04.2019 08:0005.04.2019 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907661165Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка соли технической для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"г.Сургут

    Дата и время проведения

    08.04.2019 09:0008.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907661165Дата и время проведения Поставка соли технической для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"г.Сургут

    Подведение итогов не позднее

    08.04.2019 13:0008.04.2019 13:0008.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907661165Подведение итогов не позднее Поставка соли технической для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"г.Сургут

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 13:0008.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907661165Подведение итогов не позднее Поставка соли технической для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"г.Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соли технической для Филиалов АО "ГК "Северавтодор"

    Начальная цена

    206 401 656,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    10 320 082,80 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    10 320 082,80

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    46.75.12

    Услуги по оптовой торговле промышленными химическими веществами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.7

    Торговля оптовая специализированная прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая специализированная прочая"

    Кол-во: 45599

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