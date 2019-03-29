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Номер извещения
ГП915994
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Покраска ковочных прессов ус. 3200 тс, 1250 тс, ковочных манипуляторов МК-30 и МК-5 цеха №20
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 12:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7357
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Nikolay.Sergeev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Сергеев Николай Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покраска ковочных прессов ус. 3200 тс, 1250 тс, ковочных манипуляторов МК-30 и МК-5 цеха №20 в соответствии с Техническим заданием
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 15:00 GMT +329.03.2019 15:0029.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915994Дата и время окончания срока приема заявок Покраска ковочных прессов ус. 3200 тс, 1250 тс, ковочных манипуляторов МК-30 и МК-5 цеха №20 в соответствии с Техническим заданием Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 15:0029.03.2019 15:0029.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915994Дата и время вскрытия заявок Покраска ковочных прессов ус. 3200 тс, 1250 тс, ковочных манипуляторов МК-30 и МК-5 цеха №20 в соответствии с Техническим заданием Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
29.05.2019 17:0029.05.2019 17:0029.05.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915994Подведение итогов не позднее Покраска ковочных прессов ус. 3200 тс, 1250 тс, ковочных манипуляторов МК-30 и МК-5 цеха №20 в соответствии с Техническим заданием Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покраска ковочных прессов ус. 3200 тс, 1250 тс, ковочных манипуляторов МК-30 и МК-5 цеха №20 в соответствии с Техническим заданием
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Покраска ковочных прессов ус. 3200 тс, 1250 тс, ковочных манипуляторов МК-30 и МК-5 цеха №20 в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
28.51.22.111
25.61.22.111
25.61.12.190
Документация лота
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