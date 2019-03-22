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Номер извещения
ГП927267
Уникальный номер закупки
АТС-1/2019
Наименование закупки
Реализация движимого имущества (автотранспортных средств)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 10:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
Почтовый адрес
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
Контактный телефон
+7 473 250-26-70 доб. 4732686489
Факс
--
Адрес электронной почты
anikina_mz@gazpromvrn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аникина Мария Зервандовна
Место рассмотрения предложений
Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Ключевые слова:
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Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х981РВ36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х981РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х981РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата и время проведения
24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х981РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 12:1530.04.2019 12:1530.04.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х981РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х981РВ36
Начальная цена
205 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами Покупателя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
29
Кол-во: 0
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х958РВ36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х958РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х958РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата и время проведения
24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х958РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Подведение итогов не позднее
24.04.2019 23:0024.04.2019 23:0024.04.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х958РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х958РВ36
Начальная цена
295 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами Покупателя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
29
Документация лота
Кол-во: 0
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х956РВ36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х956РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х956РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата и время проведения
24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х956РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Подведение итогов не позднее
24.04.2019 23:0024.04.2019 23:0024.04.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х956РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х956РВ36
Начальная цена
255 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
29
Документация лота
Кол-во: 0
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х977РВ36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х977РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х977РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата и время проведения
24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х977РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 11:5530.04.2019 11:5530.04.2019 11:55Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х977РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х977РВ36
Начальная цена
245 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
29.10.2
Кол-во: 0
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х953РВ36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х953РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х953РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата и время проведения
24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х953РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 11:5030.04.2019 11:5030.04.2019 11:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х953РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х953РВ36
Начальная цена
195 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
29.10.2
Кол-во: 0
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х980РВ36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х980РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х980РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата и время проведения
24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х980РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Подведение итогов не позднее
24.04.2019 23:0024.04.2019 23:0024.04.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х980РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х980РВ36
Начальная цена
235 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
29
Документация лота
Кол-во: 0
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О685СТ36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О685СТ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О685СТ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата и время проведения
24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О685СТ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 11:1530.04.2019 11:1530.04.2019 11:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О685СТ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О685СТ36
Начальная цена
65 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
29
Кол-во: 0
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О601РУ36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О601РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О601РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата и время проведения
24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О601РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 11:2530.04.2019 11:2530.04.2019 11:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О601РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О601РУ36
Начальная цена
68 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами Покупателя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
29
Кол-во: 0
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390994 ТС280913-11 гос.номер Т726УХ36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390994 ТС280913-11 гос.номер Т726УХ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390994 ТС280913-11 гос.номер Т726УХ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата и время проведения
24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390994 ТС280913-11 гос.номер Т726УХ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 14:0030.04.2019 14:0030.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390994 ТС280913-11 гос.номер Т726УХ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390994 ТС280913-11 гос.номер Т726УХ36
Начальная цена
35 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
29
Кол-во: 0
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О607РУ36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О607РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О607РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата и время проведения
24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О607РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 14:3030.04.2019 14:3030.04.2019 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О607РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О607РУ36
Начальная цена
45 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
29
Кол-во: 0
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О619РУ36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О619РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О619РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата и время проведения
24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О619РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 14:2030.04.2019 14:2030.04.2019 14:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О619РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О619РУ36
Начальная цена
47 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
29
Кол-во: 0
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Н643РВ36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Н643РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Н643РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата и время проведения
24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Н643РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 14:1530.04.2019 14:1530.04.2019 14:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Н643РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Н643РВ36
Начальная цена
54 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
29.1
Кол-во: 0
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер М470РЕ36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер М470РЕ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер М470РЕ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата и время проведения
24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер М470РЕ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 17:1530.04.2019 17:1530.04.2019 17:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер М470РЕ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер М470РЕ36
Начальная цена
46 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
29
Кол-во: 0
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Х869ОУ36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Х869ОУ36 Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Х869ОУ36 Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата и время проведения
24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Х869ОУ36 Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 11:4530.04.2019 11:4530.04.2019 11:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Х869ОУ36 Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Х869ОУ36
Начальная цена
71 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
29
Кол-во: 0
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Р076РВ36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Р076РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Р076РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Дата и время проведения
24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Р076РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 11:5030.04.2019 11:5030.04.2019 11:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Р076РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Р076РВ36
Начальная цена
61 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
29
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