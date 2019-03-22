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    Главная / Торги / Реализация движимого имущества (автотранспортных средств)

    Реализация движимого имущества (автотранспортных средств)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х958РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50аПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927267

    Уникальный номер закупки

    АТС-1/2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация движимого имущества (автотранспортных средств)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 10:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение об отказе

    Документация редакция 1

    Документация

    Проект договора купли-продажи

    Форма акта приема-передачи

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    +7 473 250-26-70 доб. 4732686489

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    anikina_mz@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аникина Мария Зервандовна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х981РВ36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х981РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х981РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата и время проведения

    24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х981РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 12:1530.04.2019 12:1530.04.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х981РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 12:1530.04.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х981РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х981РВ36

    Начальная цена

    205 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами Покупателя.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Передача автомобиля осуществляется по акту приема-передачи. Покупатель оплачивает общую сумму Договора в день подписания Акта приема-передачи.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    22.03.2019

    Документация редакция 1

    19.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х958РВ36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х958РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х958РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата и время проведения

    24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х958РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Подведение итогов не позднее

    24.04.2019 23:0024.04.2019 23:0024.04.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х958РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.04.201924.04.2019 23:0024.04.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х958РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х958РВ36

    Начальная цена

    295 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами Покупателя.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Передача автомобиля осуществляется по акту приема-передачи. Покупатель оплачивает общую сумму Договора в день подписания Акта приема-передачи.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    22.03.2019

    Извещение об отказе

    19.04.2019

    Документация редакция 1

    19.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х956РВ36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х956РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х956РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата и время проведения

    24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х956РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Подведение итогов не позднее

    24.04.2019 23:0024.04.2019 23:0024.04.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х956РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.04.201924.04.2019 23:0024.04.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х956РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х956РВ36

    Начальная цена

    255 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Передача автомобиля осуществляется по акту приема-передачи. Покупатель оплачивает общую сумму Договора в день подписания Акта приема-передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    22.03.2019

    Извещение об отказе

    19.04.2019

    Документация редакция 1

    19.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х977РВ36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х977РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х977РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата и время проведения

    24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х977РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 11:5530.04.2019 11:5530.04.2019 11:55Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х977РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 11:5530.04.2019 11:55Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х977РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х977РВ36

    Начальная цена

    245 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Передача автомобиля осуществляется по акту приема-передачи. Покупатель оплачивает общую сумму Договора в день подписания Акта приема-передачи.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    22.03.2019

    Документация редакция 1

    19.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х953РВ36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х953РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х953РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата и время проведения

    24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х953РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 11:5030.04.2019 11:5030.04.2019 11:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х953РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 11:5030.04.2019 11:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х953РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х953РВ36

    Начальная цена

    195 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Передача автомобиля осуществляется по акту приема-передачи. Покупатель оплачивает общую сумму Договора в день подписания Акта приема-передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    22.03.2019

    Документация редакция 1

    19.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 6

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х980РВ36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х980РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х980РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата и время проведения

    24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х980РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Подведение итогов не позднее

    24.04.2019 23:0024.04.2019 23:0024.04.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х980РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.04.201924.04.2019 23:0024.04.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х980РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля Mitsubishi L200 гос.номер Х980РВ36

    Начальная цена

    235 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Передача автомобиля осуществляется по акту приема-передачи. Покупатель оплачивает общую сумму Договора в день подписания Акта приема-передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    22.03.2019

    Извещение об отказе

    19.04.2019

    Документация редакция 1

    19.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 7

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О685СТ36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О685СТ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О685СТ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата и время проведения

    24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О685СТ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 11:1530.04.2019 11:1530.04.2019 11:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О685СТ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 11:1530.04.2019 11:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О685СТ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О685СТ36

    Начальная цена

    65 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Передача автомобиля осуществляется по акту приема-передачи. Покупатель оплачивает общую сумму Договора в день подписания Акта приема-передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    22.03.2019

    Документация редакция 1

    19.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 8

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О601РУ36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О601РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О601РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата и время проведения

    24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О601РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 11:2530.04.2019 11:2530.04.2019 11:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О601РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 11:2530.04.2019 11:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О601РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О601РУ36

    Начальная цена

    68 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами Покупателя.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Передача автомобиля осуществляется по акту приема-передачи. Покупатель оплачивает общую сумму Договора в день подписания Акта приема-передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    22.03.2019

    Документация редакция 1

    19.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 9

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390994 ТС280913-11 гос.номер Т726УХ36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390994 ТС280913-11 гос.номер Т726УХ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390994 ТС280913-11 гос.номер Т726УХ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата и время проведения

    24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390994 ТС280913-11 гос.номер Т726УХ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 14:0030.04.2019 14:0030.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390994 ТС280913-11 гос.номер Т726УХ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 14:0030.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390994 ТС280913-11 гос.номер Т726УХ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390994 ТС280913-11 гос.номер Т726УХ36

    Начальная цена

    35 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Передача автомобиля осуществляется по акту приема-передачи. Покупатель оплачивает общую сумму Договора в день подписания Акта приема-передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    22.03.2019

    Документация редакция 1

    19.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 10

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О607РУ36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О607РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О607РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата и время проведения

    24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О607РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 14:3030.04.2019 14:3030.04.2019 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О607РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 14:3030.04.2019 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О607РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О607РУ36

    Начальная цена

    45 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Передача автомобиля осуществляется по акту приема-передачи. Покупатель оплачивает общую сумму Договора в день подписания Акта приема-передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    22.03.2019

    Документация редакция 1

    19.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 11

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О619РУ36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О619РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О619РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата и время проведения

    24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О619РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 14:2030.04.2019 14:2030.04.2019 14:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О619РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 14:2030.04.2019 14:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О619РУ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390995 ТС28091-13 гос.номер О619РУ36

    Начальная цена

    47 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Передача автомобиля осуществляется по акту приема-передачи. Покупатель оплачивает общую сумму Договора в день подписания Акта приема-передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    22.03.2019

    Документация редакция 1

    19.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 12

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Н643РВ36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Н643РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Н643РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата и время проведения

    24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Н643РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 14:1530.04.2019 14:1530.04.2019 14:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Н643РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 14:1530.04.2019 14:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Н643РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Н643РВ36

    Начальная цена

    54 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Передача автомобиля осуществляется по акту приема-передачи. Покупатель оплачивает общую сумму Договора в день подписания Акта приема-передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    22.03.2019

    Документация редакция 1

    19.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 13

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер М470РЕ36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер М470РЕ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер М470РЕ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата и время проведения

    24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер М470РЕ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 17:1530.04.2019 17:1530.04.2019 17:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер М470РЕ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 17:1530.04.2019 17:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер М470РЕ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер М470РЕ36

    Начальная цена

    46 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Передача автомобиля осуществляется по акту приема-передачи. Покупатель оплачивает общую сумму Договора в день подписания Акта приема-передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    22.03.2019

    Документация редакция 1

    19.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 14

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Х869ОУ36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Х869ОУ36 Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Х869ОУ36 Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата и время проведения

    24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Х869ОУ36 Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 11:4530.04.2019 11:4530.04.2019 11:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Х869ОУ36 Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 11:4530.04.2019 11:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Х869ОУ36 Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Х869ОУ36

    Начальная цена

    71 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Передача автомобиля осуществляется по акту приема-передачи. Покупатель оплачивает общую сумму Договора в день подписания Акта приема-передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    22.03.2019

    Документация редакция 1

    19.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 15

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Р076РВ36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927267Дата и время окончания срока приема заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Р076РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927267Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Р076РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Дата и время проведения

    24.04.2019 10:3024.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927267Дата и время проведения Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Р076РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 11:5030.04.2019 11:5030.04.2019 11:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Р076РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 11:5030.04.2019 11:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927267Подведение итогов не позднее Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Р076РВ36Воронеж, ул.Никитинская, д.50а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация бывшего в употреблении ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" автомобиля УАЗ390944 ТС28091-10 гос.номер Р076РВ36

    Начальная цена

    61 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Воронеж, автомобиль передается Покупателю после подписания акта приема-передачи и оплаты полной стоимости, для самовывоза силами ПокупателяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Передача автомобиля осуществляется по акту приема-передачи. Покупатель оплачивает общую сумму Договора в день подписания Акта приема-передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    22.03.2019

    Документация редакция 1

    19.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автомобиль"

    Кол-во: 0

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